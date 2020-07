Le probabili formazioni di Udinese-Lecce: Liverani affida l'attacco a Lapadula

vedi letture

Dopo i due anticipi di ieri sera, di nuovo la Serie A protagonista quest'oggi con il programma della 37^ giornata. Di seguito le ultime di formazione di Udinese-Lecce, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA L'UDINESE - I bianconeri hanno potuto festeggiare con un buon anticipo la salvezza e hanno superato anche la fatidica quota 40 battendo il Cagliari. Per domani da valutare la condizione di Samir, che non è al top della condizione ultimamente. Out invece Nuytinck, che non ci sarà neanche domenica. In porta dunque davanti a Musso i giocatori con le quotazioni più alte sono Becao, De Maio ed Ekong. In mezzo potrebbe riposare De Paul, con il ritorno di Fofana dal primo minuto dopo il giro in panchina contro il Cagliari. Squalificato Larsen, ter Avest vede dunque una maglia da titolare per trovare altro spazio in una stagione per lui travagliata. Davanti Lasagna se sta bene non si tocca, affianco a lui può essere confermato Okaka, che è tornato a fare i gol che sa domenica.

COME ARRIVA IL LECCE - 4-3-2-1 per il Lecce, Liverani spera di recuperare Farias e Babacar almeno per la panchina. Partirà dal 1’ Lapadula in avanti, con Falco e Saponara alle sue spalle. A centrocampo Petriccione dovrebbe partire titolare, con Tachtsidis in panchina; ai suoi lati Barak e Mancosu, anche se non è da scartare la pista Majer. In difesa, infine, scelte obbligate: Donati a destra, Dell’Orco a sinistra e il duo Paz-Lucioni al centro.