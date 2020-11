Le probabili formazioni di Udinese-Milan: porte girevoli coi rientri di Donnarumma e Musso

Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Milan - Domenica, ore 12.30 al Friuli, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Udinese 3 punti, Milan 13 punti

COME ARRIVA L'UDINESE - Dopo aver sperimentato il 4-3-3, tornerà (almeno per questa volta) con tutta probabilità all’antico Luca Gotti. In porta Musso viaggia verso il recupero, mentre Nuytinck è recuperato ma ha bisogno ancora di qualche allenamento. Trio difensivo composto dunque da Samir, De Maio e Becao. Sulla fascia destra da capire se Larsen potrà reggere già una seconda partita da titolare in pochi giorni, altrimenti c’è Molina. In mezzo al campo ancora problemi per Walace, che sarà costretto probabilmente a restare di nuovo fermo. Davanti solita coppia Okaka-Lasagna con l’ex di turno Deulofeu pronto a subentrare dalla panchina.

COME ARRIVA IL MILAN - Dopo il turnover in coppa tornano dal primo minuto Calhanoglu, Kessie e Theo Hernandez. Si rivede Rebic tra i convocati, ma giocherà a sinistra ancora Rafael Leao, mentre a destra sarà titolare Saelemaekers al posto di Castillejo infortunato. In porta riecco Donnarumma, guarito dal Coronavirus.