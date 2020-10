Le probabili formazioni di Udinese-Parma: chance dal 1' per Cyprien

Dopo due settimane di pausa per le Nazionali, che non hanno certo aiutato a superare l'emergenza Covid-19, il pensiero torna solo sulle competizioni dei club, con le scelte dei tecnici impegnati in Europa che verranno forzatamente condizionate dall'esordio in Champions/Europa League. Ma prima, c'è il quarto weekend di Serie A: di seguito le ultime in arrivo dagli inviati di Udinese e Parma, che si sfideranno domenica alle ore 18.00:

COME ARRIVA L'UDINESE - Per la sfida con i ducali potrebbe ancora optare per il classifico 3-5-2, iniziando a sperimentare in corsa il tridente. In porta più Nicolas di Scuffet, l’ex Verona infatti è da più tempo alle spalle di Musso e nelle gerarchie ha qualche punto in più per questo. Rientra Nuytinck, che prenderà il posto di Samir. Ancora non al meglio Bonifazi, De Maio e Becao andranno quindi a completare il reparto. Sulle fasce Ouwejan è in vantaggio su Zeegelaar, mentre dall’altro lato Larsen va verso il rientro, ma saranno ancora Molina e ter Avest a giocarsela. L’argentino è avanti rispetto all’olandese dopo alcune prestazioni non particolarmente entusiasmanti. In mezzo nulla può scalfire la titolarità di De Paul, così come quella di Pereyra, in attesa di vedere Makengo. Arslan sarà il play visto che fuori ci sono sia Jajalo, che Walace, che Mandragora. Il brasiliano viaggia verso il rientro, ma sarà testato prima di essere schierato nuovamente. Davanti Okaka rischia, non hanno entusiasmato infatti le sue gare recenti. Può esserci il ritorno di Pussetto, anche se Nestorovski è parso in gran forma con la Macedonia. Difficile invece un’esclusione di Lasagna. Partirà con tutta probabilità dalla panchina invece Deulofeu.

COME ARRIVA IL PARMA - Dopo la pausa per le nazionali si torna in campo, e il Parma di Fabio Liverani, reduce dalla vittoria contro l'Hellas Verona lo farà alla Dacia Arena di Udine, contro un Udinese alla caccia dei primi punti. Proprio nelle scorse ore nella rosa dei crociati sono stati trovati cinque positivi al Covid-19 e la rosa crociata ne risulta dunque influenzata. In porta, dovrebbe andare Sepe, a guidare la difesa formata da Laurini, Iacoponi, al rientro dalla squalifica, Bruno Alves e l'ex Pezzella. A centrocampo prima chance per il neo acquisto Cyprien, che assieme a Kurtic e Brugman dovrebbe dar vita al reparto centrale, con in attacco il tridente formato da Kucka prima punta e Gervinho e Karamoh ai suoi lati.