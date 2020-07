Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria - Ranieri ritrova Quagliarella in attacco

vedi letture

Torna in campo la Serie A con la trentaduesima giornata. Di seguito le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria (in programma domenica ore 19.30, diretta Sky):

Come arriva l'Udinese - Dopo la vittoria di ieri contro la SPAL a Ferrara, che fa respirare l'Udinese in chiave salvezza, Luca Gotti è pronto a confermare il tandem d'attacco formato da Okaka e Lasagna. A centrocampo, nel 3-5-2, sono invece due i ballottaggi: il primo è tra Jajalo e Walace, con quest'ultimo favorito, mentre il secondo è sulla fascia mancina, tra Sema e Zeegelar. Per il resto davanti a Musso ci saranno De Maio, Nuytinck e Samir, con De Paul, Fofana e Larsen a completare la mediana.

Come arriva la Sampdoria - Claudio Ranieri dovrebbe cambiare qualche elemento rispetto alla sfida di mercoledì contro l’Atalanta. Davanti ad Audero ci sarà la solita linea a quattro con Yoshida e Colley centrali con Depaoli a destra e Augello, favorito su Murru, a sinistra. A centrocampo giocheranno Ekdal e Linetty con Thorsby e Jankto sulle fasce mentre in attacco ci dovrebbe essere spazio per Quagliarella davanti a Ramirez.