Le probabili formazioni di Udinese-SPAL: Felipe torna titolare

12^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la quarta giornata di coppe internazionali e alla vigilia della terza pausa per le nazionali della stagione, la Serie A vive il suo 12° turno. Di seguito le probabili formazioni di Udinese-SPAL (diretta tv a partire dalle 15.00 di domenica su DAZN) grazie al contributo di tutti i giornalisti di TuttoMercatoWeb.com sparsi per l'Italia:

COME ARRIVA L'UDINESE - Il rientro di Jajalo potrebbe consigliare qualche cambio in mezzo, ma Gotti sembra orientato a riconfermare l'undici che ha battuto il Genoa lo scorso weekend. Fuori Lasagna dunque, con Okaka e Nestorovski di punta e De Paul alle loro spalle. In mezzo Mandragora, Sema e Walace, quest'ultimo il più a rischio in caso di rientro dal 1' dell'ex Palermo. Difesa granitica con Nuytinck e Opoku sulle corsie, mentre De Maio ed Ekong.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la sconfitta con la Sampdoria, la SPAL sarà di scena contro l’Udinese. In porta Berisha, mentre in difesa Cionek dovrebbe prendere il posto dello squalificato Igor, insieme a Felipe, rilanciato da titolare contro la sua ex, e Tomovic. A centrocampo giocheranno Strefezza insieme a Kurtic, Missiroli, Murgia e Reca. In attacco spazio a Petagna con Floccari. Probabile il ritorno di Di Francesco tra i convocati.