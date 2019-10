Le probabili formazioni di Udinese-Torino: Iago Falque scala posizioni

8^ giornata di Serie A: le ultime di formazione sulle squadre, direttamente dai nostri inviati dai campi.

Seconda sosta dei campionati in archivio, e dopo altre due vittorie della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, è già tempo di pensare ai campionati, in particolare alla ottava giornata di Serie A. Si comincia con Lazio-Atalanta di sabato, si chiude con Brescia-Fiorentina di lunedì: in mezzo, le reazioni per il cambio in vetta e la curiosità di vedere il nuovo Milan di Pioli. Ma andiamo a vedere, con ordine, le probabili formazioni della settima sfida del weekend:

COME ARRIVA L'UDINESE: solito 3-5-2 per Tudor, che dietro deve valutare come sta Becao. L’infortunio muscolare è superato ma il brasiliano potrebbe partire lo stesso dalla panchina, con De Maio titolare in sua vece. Il trio arretrato verrà completato da Samir e Trost-Ekong, mentre in porta ancora una volta Musso. Sugli esterni Ter Avest, e non Larsen che si è fermato ieri, e Sema, mentre nel mezzo Mandragora, Jajalo e De Paul fresco di rinnovo. Davanti a fare coppia con Okaka potrebbe esserci il rientrante Lasagna.

COME ARRIVA IL TORINO: nei suoi occhi ha ancora la bella prestazione offerta contro il Napoli, così Walter Mazzarri è intenzionato a cambiare il meno possibile del Torino visto prima della pausa. In difesa sembra aver trovato la quadra giusta e, davanti a Sirigu, riproporrà Izzo, Nkoulou e Lyanco, mentre sulle fasce ci sono due maglie per quattro posti, con De Silvestri e Ansaldi in vantaggio su Aina e Laxalt. Le mediana Baselli-Rincon-Lukic aveva fatto bene, così come il tandem Verdi-Belotti: ma attenzione a Iago Falque, che dopo essere rientrato a tutti gli effetti ora prova a cercare una maglia da titolare a scapito di un centrocampista.