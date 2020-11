Le probabili formazioni di Verona-Benevento: Moncini in ballottaggio con Lapadula

Di seguito le probabili formazioni di Hellas Verona-Benevento, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Benevento - Lunedì, ore 20.45 al Marcantonio Bentegodi, 6^ giornata di campionato

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

▪ Classifica: Hellas Verona 8 punti, Benevento 6 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - L'emergenza in difesa e sugli esterni è pressoché totale e occorrerà attendere le ore immediatamente antecedenti alla partita per avere un quadro più completo. Si proverà a recuperare almeno uno tra Ceccherini e Lovato, con quest'ultimo che in caso di ok dello staff medico tornerebbe a guidare il terzetto. Ai suoi lati potrebbero esserci Magnani ed Empereur, con Dawidowicz pronto a scaldare i motori in caso di necessità. Lazovic e Dimarco agiranno sulle corsie, a sigillo di Vieira e Tameze, entrambi insidiati da Ilic. Colley e Zaccagni partono in pole per la trequarti, Kalinic pare aver riassorbito la contusione alla spalla ed è il favorito per guidare l'attacco.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Contro il Verona, Inzaghi si porta dietro qualche dubbio. La certezza è rappresentata dal modulo, 4-3-2-1. In porta Montipò, in difesa solito ballottaggio Maggio Foulon. Con il capitano in campo, Letizia passa a sinistra, con Glik e Caldirola centrali. A centrocampo recuperato Viola, che partirà sicuramente dalla panchina: spazio quindi a Ionita, Schiattarella e Dabo. In avanti ristabilito Moncini, che si gioca una maglia da titolare con Lapadula. Caprari ed Insigne a completare il tridente.