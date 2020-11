Le probabili formazioni Milan-Verona: Calhanoglu e Bennacer tornano dal 1' con Leao

Milan-Hellas (domenica 8 novembre ore 20.45)

Stadio: Giuseppe Meazza

Arbitro: Marco Guida

COME ARRIVA IL MILAN - Migliorano le condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers e Davide Calabria: i due giocatori del Milan hanno svolto l'allenamento di ieri con il resto della squadra e puntano al rientro contro il Verona. Tornano Calhanoglu e Bennacer titolari, sulla sinistra a supportare Ibrahimovic si rivede Leao da primo minuto. In alternativa è pronto Rebic. Theo, Romagnoli e Kjaer completeranno il pacchetto arretrato, mentre a centrocampo spazio anche a Kessie.

COME ARRIVA L'HELLAS - A Cetin occorre tempo per recuperare la forma, mentre Gunter si è fermato ancora per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. In difesa potrebbe dunque toccare a Magnani, al fianco di Lovato e Ceccherini. Faraoni è ancora fuori dai giochi, saranno Lazovic e Dimarco a presidiare le corse esterne. Con Veloso ancora out, è Ilic il favorito per affiancare Tameze in mezzo al campo. Probabile conferma anche per il terzetto offensivo: Kalinic dà garanzie, Zaccagni ha risposto bene e Barak è reduce dalla doppietta col Benevento.