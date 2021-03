Un talento al giorno, Leandro Barreiro: nome portoghese, ma futuro lussemburghese

Il talento può svilupparsi ovunque, persino in un paese piccolo e con zero tradizione calcistica come il Lussemburgo: nel 2000 infatti è nato a Erpeldange Leandro Barreiro, attuale centrocampista del Mainz. Barreiro inizia nelle giovanili del RFCU Luxembourg, dove rimane fino al 2015, quando passa all'Erpeldange 72, squadra della sua città. Qui debutta in Éirepromotioun, seconda serie lussemburghese, a 16 anni, il 21 febbraio 2016, giocando titolare nell'1-0 interno sull'Avenir Beggen. Ben presto, il 22 marzo 2018, per la precisione, fa il suo esordio in nazionale maggiore, dove è già a quota 24 gettoni (a 21 anni, niente male): tatticamente parliamo di un centrocampista estremamente versatile. È capace di giostrare nel ruolo di mediano davanti alla difesa ma anche di spostarsi qualche metro più avanti e fare l'incursore.

Nome: Leandro Barreiro

Data di nascita: 3 gennaio 2000

Nazionalità: lussemburghese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Mainz

Assomiglia a: Adrien Tameze