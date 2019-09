Italia U21 alla prova della Moldavia: la prima del c.t. Nicolato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la cocente delusione maturata a giugno con l'eliminazione nella fase a gironi dell'Europeo giocato in casa, l'Italia U21 riparte con un nuovo ciclo e un nuovo commissario tecnico. Via Luigi Di Biagio, sulla panchina azzurra viene promosso, dall'Under 20, Paolo Nicolato, autore di un buon Mondiale con la rappresentativa giovanile. Il primo impegno per il nuovo c.t. è un match amichevole e si disputa a Catania, allo stadio Massimino. A sfidare l'Italia ci sarà la Moldavia. Un match amichevole che darà le prime indicazioni a Nicolato in vista dell'inizio delle qualificazioni ad Euro 2021. Per la prima volta la città etnea ospita un match dell'Under 21. Per tutta la settimana la selezione giovanile si è allenata nel centro sportivo di Torre del Grifo, vero fiore all'occhiello dell'impiantistica italiana. I moldavi non si sono qualificati per la precedente competizione continentale avendo raccolto soltanto sette punti (sei dei quali con Lussemburgo) nel girone. Il nuovo ciclo è già stato inaugurato perdendo per 4-0 dalla Bosnia (da aggiungere l’1-0 subito in amichevole contro l’Armenia). Ultimo precedente, nel 2005, con il successo di misura degli azzurrini. Calcio d'inizio alle ore 18.30.

COME ARRIVA L'ITALIA - Per la prima con l'Under 21, il c.t. Nicolato potrebbe mettere in campo il 4-3-1-2 con Plizzari in porta, Adjapong, Marchizza, Bastoni e Ranieri in difesa, Locatelli, Tonali e Maggiore a centrocampo, Zaniolo sulla trequarti a ispirare la coppia d’attacco formata da Pinamonti e Kean.

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Adjapong, Marchizza, Bastoni, Ranieri; Locatelli, Tonali, Maggiore; Zaniolo; Pinamonti, Kean. C.T. Nicolato.

MOLDAVIA (4-3-3): Straistari; Dijinari, Furtuna, Ursu, Boico; Mamaliga, Belousov, Dros; Nicolaescu, Gulceac, Neagu. C.T. Clescenco.