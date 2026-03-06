Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz dietro a David

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Pisa (Sabato 7 marzo, ore 20.45, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Pisa confermerà il classico 4-2-3-1: in porta è aperto il ballottaggio tra Perin e Di Gregorio. La sensazione è che il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore, ma non è da escludere che ci possa essere il ritorno tra i titolari del numero 16 bianconero. In difesa sulla destra ci sarà Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Kelly, mentre a sinistra toccherà ancora a Cambiaso. A centrocampo tornerà Locatelli che agirà al fianco di Thuram. Sulla trequarti non ci saranno novità e saranno confermati Conceicao, McKennie e Yildiz. In attacco, invece, si dovrebbe vedere ancora David. Non è comunque del tutto da escludere la soluzione che poterebbe a Yildiz falso nove con Boga sulla trequarti. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Pisa

Il Pisa di Hiljemark si prepara alla difficile trasferta del sabato sera sul campo della Juventus, affidandosi al 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Nicolas, alla quarta presenza consecutiva. In difesa, accanto a Calabresi e Caracciolo, è atteso il ritorno dal 1’ di Canestrelli. Sulle fasce resta vivo il ballottaggio tra Toure e Leris, con l’algerino favorito, mentre a sinistra è confermata la presenza di Angori. In mezzo al campo spazio al trio formato da Loyola, Aebischer e Marin, con lo svizzero a guidare la manovra. In avanti, al fianco di Moreo, dovrebbe agire Stojlkovic, attualmente in vantaggio per completare il tandem offensivo. (da Pisa, Davide Caruso)