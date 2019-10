Lazio-Rennes, le probabili formazioni: Immobile-Caicedo in avanti

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima gara interna per la Lazio di Simone Inzaghi nella nuova edizione dell'Europa League. Dopo il sorprendente passo falso della prima giornata in casa del Cluj, Immobile&C. sono chiamati ad una pronta riscossa contro il Rennes, club francese che all'esordio nella competizione ha pareggiato in casa contro il Celtic. Fischio d'inizio alle ore 21. Arbitro l'ucraino Serhiy Boiko.

COME ARRIVA LA LAZIO - La vittoria in campionato per 4-0 contro il Genoa ha riportato un po' di tranquillità dopo la sconfitta amara in casa dell'Inter. Adesso però serve battere il Rennes per cancellare il ricordo amaro del ko col Cluj (biancocelesti reduci da cinque risultati negativi di fila in Europa League). Per centrare l'obiettivo Inzaghi punterà su una squadra con quasi tutti i migliori giocatori in campo. Lazzari, Milikovic-Savic e Immobile saranno titolari, così come Caicedo fresco di rinnovo di contratto. Assente, invece, Correa uscito malconcio dalla sfida contro il Grifone. A centrocampo ballottaggio fra Cataldi e Berisha per il ruolo di mezzala.

COME ARRIVA IL RENNES - Tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate di Ligue 1 per la formazione di Julien Stéphan, poi l'inizio delle difficoltà. Dallo scorso 25 agosto, infatti, la vittoria per la compagine transalpina è divenuto un mistero. Due sconfitte e tre pareggi in campionato oltre ad un altro segno x proprio all'esordio in Europa contro il Celtic. A complicare il tutto per il Rennes un ruolino di marcia contro le formazioni italiane in Europa che non ha mai registrato vittorie. "Lazio favorita, ma non firmo per il pareggio" ha affermato Stéphan in conferenza stampa ieri e per cercare di fare un risultato positivo all'Olimpico si affiderà all'ex Milan, Genoa e Torino Mbaye Niang al centro del fronte offensivo, supportato dall'ex Sporting Raphinha. A centrocampo occhi puntati sul classe 1994 Bourigeaud e sulla meteora giallorossa Clement Grenier.