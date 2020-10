Le probabili formazioni di 'Gladbach-Real: Zidane con Hazard. Rose conferma l'11 di San Siro

Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

La vittoria clamorosa dello Shakthar Donetsk in casa dei Blancos e il colpaccio sfiorato dai tedeschi a "San Siro" contro l'Inter hanno scosso gli equilibri di un Gruppo B che sembrava, sulla carta, un discorso a due tra spagnoli e italiani, con tedeschi e ucraini relegati a battagliare per la terza posizione. Ecco perchè la sfida di questa sera tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid diventa un viatico fondamentale per il futuro di entrambe le squadre in questa edizione della Uefa Champions League. Merengues già obbligate a vincere per non compromettere ulteriormente la situazione dopo il passo falso nella gara d'esordio. Gli uomini di Zidane arrivano galvanizzati all'appuntamento dopo il il pesante successo al "Camp Nou" contro al Barcellona; il 'Gladbach vive un momento di buona forma ed è reduce dalla trasferta vittoriosa sul campo del Mainz. Calcio d'inizio al "Borussia-Park" alle ore 21, fischia l'arbitro israeliano Orel Grinfeld.

COME ARRIVA IL BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Vittoria sofferta ma pesantissima nell'ultimo turno di campionato sul campo del Mainz; con questi tre punti la squadra si conferma a ridosso delle primissime posizioni, subito dietro le più blasonate Bayern, Dortmund e Lipsia. Rispetto al corposo turnover operato in campionato, il tecnico Marco Rose sembra orientato a riproporre gli stessi undici che hanno sfiorato il colpaccio a Milano nella prima partita del girone: 4-2-3-1 con Sommer in porta, linea a quattro dietro con Lainer e Bensebaini terzini ai lati di Ginter ed Elvedi. Kramer e Neuhaus davanti la difesa, dietro l'unica punta Pléa agiranno Hofmann, Thuram e uno tra Stindl (favorito) ed Embolo. Sicuri assenti Bénes, Beyer, Zakaria e l'ex Inter Lazaro; ci provano Poulsen e Doucoure, almeno per la panchina.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Reazione migliore non poteva esserci dopo il pesante ko nella gara inaugurale della competizione che aveva fatto scattare i primi campanelli d'allarme in casa Real, minando addirittura la panchina di Zinedine Zidane: la netta vittoria ai danni dei rivali storici del Barcellona nel "Clasico" ha rinvigorito gli entusiasmi delle merengues, vogliosi di rifarsi anche in Champions League per evitare complicazioni nel prosieguo della competizione. Zidane recupera Hazard, difficilmente in campo dal 1', ma la lista degli indisponibili rimane corposa: out Carvajal, Odriozola, Mariano Diaz, Nacho e Ødegaard. Possibile l'impiego di Lucas Vázquez come terzino destro vista l'assenza di Nacho e un Marcelo ancora non al top della forma. Varane-Ramos coppia centrale di difesa, Mendy confermato sulla sinistra per completare il reparto davanti a Courtois. Modric torna tra i titolari dopo la panchina nel "Clasico", da capire se come mezzala o come trequartista alle spalle di Benzema e Vinícius Jr. Con Casemiro e Kroos sicuri di una maglia, il ballottaggio è tra Valverde (favorito) e Asensio: con il primo in campo sarà 4-3-1-2, altrimenti sarà 4-3-3 con l'ex Espanyol largo a destra nel reparto offensivo.