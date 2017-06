Le pagelle della Germania - Werner a segno, ter Stegen distratto

Risultato finale: Germania-Camerun 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ter Stegen 5 - Colpevole sul goal di Aboubakar. In precedenza si era ben disimpegnato su Anguissa

Ginter 6 - Prova solida, non soffre particolarmente le avanzate avversarie.

Rudiger 6 - Si deconcentra nel finale dopo una gara svolta in modo giudizioso e senza fronzoli.

Sule 6 - Qualche grattacapo nel finale di gara, ma nel complesso una prestazione senza grandi macchie.

Plattenhardt 5.5 - Si propone poco in avanti. Non sempre perfetto in fase di ripiegamento. Giallo stupido in pieno recupero.

Kimmich 6.5 - Si dà da fare sulla fascia, si propone e chiude anche in difesa.

Emre Can 6.5 - Profilo da seguire: tanta corsa e quantità in mezzo al campo.

Rudy 6 - Strappi e pause nella sua gara. Prestazione appena sufficiente. Dal 74' Henrichs 6 - C'è gloria anche per lui con l'assist per il goal di Werner

Draxler 6.5 - Gara a corrente alternata, ma l'assist di tacco per il primo goal di Demirbay vale il prezzo del biglietto. Dal 80' Younes s.v. -

Werner 7.5 - Prima doppietta in Nazionale per il giocatore teutonico. E non solo: movimento e grinta per tutti i 90'. Dal 72' Zohore 5 - Toh, chi si rivede. Non aveva lasciato il segno nella Fiorentina, non lo fa nemmeno in questo caso.

Demirbay 7 - Primo tempo sufficiente, poi si scatena nella ripresa. Bello il suo primo goal in Nazionale. Dal 79' Brandt s.v. -