Le probabili di Galatasaray-Lokomotiv - Problemi in attacco per Semin

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Imago/Image Sport

Finalmente si scende in campo. Notte di Coppa dei Campioni, o più precisamente di Champions League. Galatasaray e Lokomotiv si sfidano nella prima partita del gruppo D. I padroni di casa cercheranno l'impresa in un girone difficile, così come i russi. L'obiettivo è iniziare nel migliore dei modi, per poter conquistare i primi tre punti. Chi ben comincia è a metà dell'opera.

COME ARRIVA IL GALATASARAY – Quattro vittorie in cinque partite. Esclusa la sconfitta contro il Trabzonspor, la squadra di Terim ha iniziato con il piede giusto il nuovo campionato. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Muslera in porta. Calik e Aziz andranno in difesa, con Linnes e Nagatamo sulle corsie esterne. A centrocampo dovrebberero agire Ndiaye e Donk, con Akbaba sulla trequarti. Unica punta Derdiyok, con Rodrigues e Gumus sulle corsie esterne.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA – Il campionato non è iniziato nel migliore dei modi. La vittoria manca dal 26 agosto, dunque gli uomini di Semin devono assolutamente ripartire dalla Champions League. Assente uno degli uomini di punta, ovvero Smolov. Oltre l'attaccante, fuori per squalifica, gli ospiti dovranno fare a meno di Farfan: il peruviano è ancora a mezza servizio. In porta andrà Guilherme, con Ignatyev, Höwedes, Ćorluka e Lysov posizionati sulla linea di difesa. Denisov e Krychowiak andranno in mediana, con Anton Miranchuk dietro Eder. Aleksey Miranchuk e Fernandes agiranno sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Linnes, Calik, Aziz, Nagatomo; Ndiaye, Donk; Gumus, Akbaba, Rodrigues; Derdiyok. A disposizione: Cipe, Maicon, Bayram, Inan, Fernando, Feghouli, Celik. Allenatore: Fatih Terim

LOKOMOTIV MOSCA (4-2-3-1): Guilherme; Ignatyev, Höwedes, Ćorluka, Lysov; Denisov, Krychowiak; Miranchuk Al., Miranchuk An., Fernandes, Éder. A disposizione: Medvedev, Rybus, Kverkvelia, Barinov, Farfán, Galanin, Zhemaletdinov. Allenatore: Yuri Semin