Le probabili di Germania-Romania U21 - In campo gli italiani Radu e Puscas

Calcio d'inizio alle ore 18.00. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW!

© foto di Federico De Luca

La Germania, campione Under 21 in carica, affronta la sorpresa della manifestazione, la Romania per l'accesso alla finalissima della competizione continentale di categoria. I tedeschi hanno vinto il proprio girone superando Austria, Danimarca e Serbia, i rumeni, invece, si sono qualificati elimando l'Inghilterra e la Croazia. Sono quattro i precedenti tra le due squadre: 3 vittorie, 1 pareggio e nessuna vittoria per la Romania. Sarà una gara bella e vibrante con i tedeschi favoriti, ma la Romania trascinata da Hagi e Puscas può fare il colpaccio. Calcio d'inizio alle ore 18.00, si gioca allo stadio "Dell'Ara" di Bologna. L'arbitro è l'israeliano Grinfeld.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque partite: ben 10 le reti segnate con Waldschmidt in grande spolvero (cinque gol segnate). Sarà lui a guidare l'attacco e l'assalto alla difesa della Romania. Così il c.t. Stefan Kuntz prima del match: "Abbiamo tanto rispetto per la Romania. Giocano un calcio non ortodosso. E avranno l'intero stadio a sostenerli. I tifosi li spingono proprio. Sarà un test molto duro, ma come ho detto alla squadra, ne sono felice perché non si hanno test del genere tanto spesso. Non vediamo l'ora di giocare". Sarà 4-3-3 per i tedeschi con Oztunali e Richter accanto a Waldschmidt.

COME ARRIVA LA ROMANIA - Quattro successi e un pareggio nelle cinque gare per i rumeni che hanno rifilato 4 reti sia all'Inghilterra che alla Croazia. Poi il pari "biscottato" contro la Francia. I rumeni, però, hanno dimostrato di aver grinta e intensità e sperano davvero nell'impresa. Così il c.t. Mirel Radoi prima dell'incontro: "Sarà una grande sfida tra due squadre con i migliori attacchi, quelle che hanno segnato di più. Sarà un piacere per la gente venire a vedere due squadre che cercano di arrivare in finale segnando gol. Mi sento fortunato: sono orgoglioso di guidare questo gruppo. Sono bravi ragazzi che sanno cosa significa essere dei veri professionisti". Sarà 4-2-3-1 con Ivan, Hagi e Man alle spalle di Puscas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Mittlestadt, Tah, Baumgartl, Klostermann; Neuhaus, Eggestein, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Richter. C.T. Kuntz.

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Stefan, Pascanu, Nedelcearu, Manea; Cicaldau, Baluta; Ivan, Hagi Jr, Man; Puscas. C.T. Radoi.

ARBITRO: Grinfeld (Israele).