Le probabili di Napoli-Juve - Due dubbi per Ancelotti, Allegri con i migliori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli ospita la capolista Juventus in un San Paolo che finalmente torna a riempirsi. Nonostante il -13 in classifica, alla squadra di Ancelotti non mancheranno le motivazioni, a partire probabilmente proprio dal distacco, frutto anche di un calendario fino sbilanciato e che non rende merito alle grandi prestazioni degli azzurri che nell'ultimo periodo - nonostante i due 0-0 con Fiorentina e Torino - hanno trovato una grande continuità di rendimento che fa ben sperare in vista dell'Europa League. Lo stesso non si può dire della Juventus, squadra con individualità capaci di vincere da sole le partite, ma che viene dal ko di Madrid contro l'Atletico che rischia di compromettere i proclami di tutta la stagione e delle prove in campionato sempre meno convincenti, con l'ultima vittoria a Bologna con un tiro nello specchio e un'intera gara di sofferenza.

Come arriva il Napoli. Ancelotti con la miglior formazione possibile, anche se non mancano un paio di ballottaggi. Con Koulibaly dovrebbe esserci Maksimovic mentre a destra Malcuit si gioca il posto con Hysaj e l'albanese è una possibilità anche a sinistra dove però Ghoulam parte leggermente favorito su Mario Rui appena rientrato. A centrocampo nessun dubbio su Callejon, Allan, Fabian e Zielinski mentre in attacco torna Insigne con Milik (favorito su Mertens nonostante qualche acciacco).

Come arriva la Juventus. Allegri ha recuperato CR7 e Pjanic e schiererà la formazione tipo, anche se si porta dietro un dubbio per reparto. In difesa con Alex Sandro a sinistra, Bonucci e Chiellini al centro, si giocano una maglia a destra Cancelo e De Sciglio. A centrocampo Bentancur favorito su Emre Can nel terzetto con Pjanic e Matuidi ed in attacco con Ronaldo e Mandzukic sembra favorito Dybala su Bernardeschi.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri