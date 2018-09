Le probabili di Salernitana-Verona - Colantuono rispolvera il 3-5-2

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La Serie B torna in campo per la terza volta negli ultimi sette giorni e la sesta giornata prevede in cartellone l'atteso match dell'Arechi tra Salernitana e Verona. Due piazze divise da una storica rivalità e attualmente separate da sette punti in classifica: gli scaligeri sono al comando con 13 punti, mentre i granata occupano la decima piazza a quota 10 punti. Gli uomini di Grosso sono reduci dal successo interno contro lo Spezia, mentre la Salernitana ha ottenuto un punto nelle ultime due gare. Dirigerà l'incontro il signor Aureliano di Bologna.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I granata devono fare a meno in un sol colpo degli infortunati Perticone, Di Gennaro e Djavan Anderson, oltre ai lungodegenti Rosina e Bernardini. Dopo gli esperimenti con l'Ascoli, Colantuono sceglie di tornare al 3-5-2. In difesa dovrebbe vedersi Mantovani al fianco di Schiavi e Gigliotti. In mediana Akpa Akpro in ballottaggio con Odjer per un posto accanto a Di Tacchio e Castiglia. Sugli esterni dovrebbero esserci a destra Casasola, mentre Pucino sul versante opposto. In avanti Djuric-Jallow.

COME ARRIVA IL VERONA - Gli scaligeri giungono all'Arechi privi degli infortunati Almici e Di Carmine, ma ritrovano gli ex di turno Ragusa ed Empereur. Mister Grosso dovrebbe riproporre gli stessi undici visti martedì contro lo Spezia, con un'unica novità in mediana dove dovrebbe rivedersi Dawidowicz al posto di Gustafson.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Jallow. A disp.: Vannucchi, Russo, Migliorini, Pucino, Odjer, Mazzarani, Palumbo, A. Anderson, Orlando, Bocalon, Vuletich. All. Colantuono.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Balkovec; Colombatto, Dawidowicz, Henderson; Laribi, Pazzini, Matos. A disp.: Tozzo, L. Ferrari, Empereur, Eguelfi, Gustafson, Zaccagni, Calvano, Lee, Kumbulla, Ragusa, Cisse, Tupta. All. Grosso.