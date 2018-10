Le probabili formazioni di Aek Atene-Benfica - Sfida già calda in Grecia

Fischio d'inizio stasera ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subito un match chiave per il girone E di Champions League. L'Aek Atene ospita il Benfica. Entrambe le squadre hanno perso l'esordio: i greci hanno perso in modo netto contro l'Ajax, i portoghesi, invece, hanno dovuto alzare bandiera bianca contro il Bayern Monaco. Chi vince questo match sarà, probabilmente, l'avversario dell'Ajax per la conquista del secondo posto dietro al Bayern, favorito per il successo nel raggruppamento. Un solo precedente tra le due squadre: risale all'Europa League della stagione 2009-2010: in Grecia l'Aek vince per 1-0. L'arbitro è l'israeliano Grinfeld. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

COME ARRIVA L'AEK ATENE - Nell'ultimo turno di campionato l'Aek ha battuto per 3-0 l'Ofi Creta. In campionato la squadra di Ouzounidis si trova al terzo posto a un punto solo di distacco dalla coppia formata dal Paok e dell'Atromitos. Sarà 4-4-1-1 per i greci con Barkas in porta, linea difensiva composta da Bakakis, Oikonomou (ex Bologna), Lampropoulos e Hult in difesa. Galo, Simoes, Galanopoulos, Mantalos in mediana. Bakasetas alle spalle di Ponce. Out Boye, Lopes e Livaja, quest'ultimo per squalifica. In dubbio Alef per un problema all'inguine.

COME ARRIVA IL BENFICA - Terzo posto parziale in campionato per il Benfica: 4 vittorie e 2 pareggi nelle prime sei gare: due punti di svantaggio rispetto alla sorpresa Braga. Solo 2-2 in campionato contro il Chaves con la doppietta di Rafa Silva. In Champions sarà 4-3-3 con Vlachodimos in porta, Grimaldo, Conti, Ruben Dias e André Almeida in difesa. Fejsa, Fernandes e Pizzi in mediana, Cervi, Salvio e Seferovic in attacco. Out Ebuehi, Gabriel, Jardel, Joao Felix e Krovinovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AEK ATENE (4-4-1-1): Barkas; Bakakis, Oikonomou, Lampropoulos, Hult; Galo, Simões, Galanopoulos, Mantalos; Bakasetas; Ponce. Allenatore: Ouzounidis

BENFICA (4-3-3): Vlachodimos; Grimaldo, Conti, Rúben Dias, André Almeida; Fejsa, Gedson Fernandes, Pizzi; Cervi, Salvio, Seferović. Allenatore: Rui Vitória

ARBITRO: Grinfeld (Israele)