Le probabili formazioni di Algeria-Guinea - Bennacer dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Coppa d'Africa entra nel vivo. Iniziata la fase ad eliminazione diretta dove non mancano le sorprese (ad esempio l'eliminazione del Marocco). L'Algeria, una delle squadre in lotta per la conquista del titolo, affronta la Guinea. Fares, Ghoulam Ounas e il neo milanista Bennacer vanno all'assalto degli Elefanti, terzi nel girone B. Gli algerini hanno dominato il proprio girone, battendo Kenya, Senegal e Tanzania: sei reti segnate e nessuna rete subita. La Guinea, invece, dopo il pari contro il Madagascar, ha perso contro la Nigeria e poi ha vinto con il Burundi. Due incontri tra le due selezioni: vittoria per l'Algeria nel 2017 (2-1), vittoria della Guinea nel 2015 (2-1). Chi passa affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Mali e Costa d'Avorio. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.00, si giocherà al Cairo.

COME ARRIVA L'ALGERIA - Logica favorita dopo un girone da dominatrice, l'Algeria di Belmadi non potrà sottovalutare l'avversario malgrado la differenza tecnica. Sarà 4-4-2 con Bounedjah e Brahimi in attacco. Bennacer in campo dal 1' con Mahrez, mentre Ghoulam e Ounas partiranno dalla panchina.

COME ARRIVA LA GUINEA - L'Algeria è osso duro, ma questa edizione della Coppa d'Africa ha abituato alle sorprese. La Guinea può giocarsela senza tanti pensieri e chissà magari fare il colpaccio. Sarà 4-2-3-1 per Put con Yattara al centro dell'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ALGERIA (4-4-2): M’bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Feghouli, Bennacer, Guedioura, Mahrez; Bounedjah, Brahimi. C.T. Belmadi.

GUINEA (4-2-3-1): Koné; Dyrestam, Seka, Falette, Sylla; Cissé, Diawara; Traoré, Camara, Bangoura; Yattara. C.T. Put.

ARBITRO: Camille (Seychelles)