Le probabili formazioni di Apollon-Lazio – Turnover per Inzaghi

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A livello di obiettivi non ci sono tante motivazioni. Ma come ha detto Simone Inzaghi, la Lazio vuole vincere perché ha la possibilità di giocarsi il primo posto. La qualificazione è già arrivata nello scorso turno, proprio per questo motivo ci sarà un ampio turnover. Ma queste gare possono dare molte indicazioni: chi ha meno minuti nelle gambe può dare segnali al proprio allenatore, per trovare più spazio in campionato. Ma soprattutto vincere fa bene al morale, anche se serve a poco dal punto di vista della classifica.

COME ARRIVA L'APOLLON – La qualificazione è ormai andata, ma lo stesso Augousti ha confermato in conferenza stampa la volontà di imporsi. Il tecnico dei ciprioti non vuole lasciare nulla al caso, contro le italiane le motivazioni ci sono sempre. Probabile un 4-2-3-1, con Bruno Vale in porta. Joao Pedro, Roberge, Dylan e Soumah andranno a completare il reparto difensivo. Non ci saranno Carayol​​​​​​​, Yuste​​​​ e Bru, a centrocampo vedremo Kyriakou e Sachetti. Maglica unica punta, con Schembri, Sardinero e Papoulis sulla trequarti.

COME ARRIVA LA LAZIO – Inzaghi vuole arrivare primo e farà giocare i migliori. Tanti non sono partiti per questa trasferta, sicuro un massiccio turnover anche in vista del campionato. Immobile, Milinkovic-Savic, Parolo e Luis Alberto non ci saranno, l'unico titolarissimo rimane Acerbi. Non ci saranno esperimenti dal punto di vista del modulo, anche perché in attacco giocheranno Correa e Caicedo. Proto andrà tra i pali, con Bastos e Luiz Felipe a completare il pacchetto difensivo. Altra occasione in mediana per Cataldi, supportato da Murgia e Berisha. Durmisi e Caceres si posizioneranno sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica.

A disposizione: Kissas, Stylianou, Vasiliou, Papamichail, Markovic, Pereyra, Zelaya.

Allenatore: Sofronis Augousti

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo.

A disposizione: Guerrieri, Alia, Wallace, Armini, Lulic, Rezzi, Rossi.

Allenatore: Simone Inzaghi