Le probabili formazioni di Argentina-Colombia - Messi vs Falcao

Fischio d'inizio alle ore 00.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Subito match importante nel gruppo B della Copa America 2019. A sfidarsi l'Albiceleste di Lionel Messi e la Colombia di Radamel Falcao.Le due formazioni si sono affrontate circa 10 mesi fa con il match che terminò a reti inviolate. Messi e compagni sono tra i favoriti di questa edizione, anche se ultimamente l'Argentina non ha brillato. Nelle ultime due edizioni la nazionale Albiceleste perse la finale contro il Cile. Anche la Colombia è carica e vogliosa di far bene dopo un mondiale deludente.

COME ARRIVA L'ARGENTINA - Scaloni dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Aguero unico terminale offensivo. Alle sue spalle un trio di trequartisti dalle qualità importanti come Lo Celso, Messi e Di Maria. Panchina iniziale per l'interista Lautaro Martinez e per lo juventino Dybala. Musso, portiere dell'Udinese chiamato in extremis, sarà in panchina. Il titolare dovrebbe essere Armani.

COME ARRIVA LA COLOMBIA - Queiroz, tecnico della Colombia, dovrebbe schierarsi a specchio dell'Argentina. 4-2-3-1 con Falcao ad agire da unica punta. Alle sue spalle Cuadrado, James Rodriguez e Muriel. A difendere i pali l'estremo difensore del Napoli Ospina. Dovrebbe cominciare inizialmente in panchina Duvan Zapata, autentica sorpresa della scorsa Serie A dopo l'exploit in maglia atalantina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-2-3-1) - Armani, Saravia, Foyth, Otamendi, Acuna; Rodriguez, Paredes; Lo Celso, Messi, Di Maria; Aguero All. Scaloni.

COLOMBIA (4-2-3-1) - Ospina, Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuellar, Uribe; Cuadrado, James Rodriguez, Muriel; FalcaoAll. Quieroz