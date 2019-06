Le probabili formazioni di Argentina-Paraguay - Messi con Aguero, out Dybala

Fischio d'inizio alle 2:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Argentina è già ad un bivio. Esauriti i bonus dopo il tonfo all'esordio contro la Colombia, la selezione di Scaloni non può più steccare: un altro k.o. contro il Paraguay allontanerebbe in maniera sensibile la qualificazione ai quarti (anche se non irrimediabilmente). Si gioca al Mineirao di Belo Horizonte, impianto da cinquantottomila spettatori, il terzo più capiente della competizione. Ripartire subito per scongiurare una clamorosa débacle è il monito rilanciato in primis da Leo Messi, ormai a una delle ultime occasioni di decorare il ricco palmarés personale con il primo titolo in nazionale. L'Albiceleste vanta una grande tradizione in Copa América: seconda nell'albo d'oro (dietro soltanto all'Uruguay) e prima in assoluto per reti messe a segno, ben quattrocentocinquantacinque. I Guaraníes, semifinalisti in due delle ultime tre edizioni, contano di confermare il trend del passato recente e garantirsi un piazzamento nella top four. Tante conoscenze del calcio italiano nelle fila della Albirroja: dal Ropero Santander a Juan Iturbe (nome caldo sul taccuino del d.s. del Parma Faggiano), passando per la meteora giallorossa Piris.

COME ARRIVA L'ARGENTINA - A dispetto delle scorie post-Colombia il c.t. Scaloni pare intenzionato a confermare in toto l'undici sconfitto dai Cafeteros. Pezzella-Otamendi la coppia centrale davanti ad Armani, protetta ai lati da Saravia (l'alternativa è Militon Casco) e Tagliafico. Rodriguez e Paredes in regia, confermato Di Maria a sinistra con Lo Celso sempre favorito per l'out di destra. Verso un'altra esclusione gli italiani Dybala, Lautaro e De Paul: toccherà ancora a Messi e Aguero guidare l'attacco dell'Albiceleste.

COME ARRIVA IL PARAGUAY - Rientra Gustavo Gomez, che sarà presumibilmente preferito a Balbuena in coppia con Alonso. Valdez (più di Escobar) e Arzamendia sulle corsie. Berizzo potrebbe sparigliare le carte a centrocampo: possibile il sacrificio di Ortiz in favore di Sanchez, che agirebbe al fianco di Rojas. Poi solo conferme: Almiron raccordo con Pérez e Dominguez ai suoi lati, il riferimento centrale sarà Cardozo.

Ecco le probabili formazioni:

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodriguez, Paredes, Di Maria; Messi, Aguero. A disposizione: Marchesin, Musso, Foyth, Pereyra, Acuna, Funes Mori, Casco, Pizarro, De Paul, Suarez, Dybala, Lautaro. C.t.: Lionel Scaloni.

PARAGUAY (4-2-3-1): Fernandez; Valdez, Gomez, Alonso, Arzamendia; Sanchez, R. Rojas; Pérez, Almiron, Dominguez; Cardozo. A disposizione: Silva, Piris, Escobar, Balbuena, Santander, Gonzalez, Iturbe, Torres, Ortiz, M. Rojas, Romero. C.t.: Eduardo Berizzo.