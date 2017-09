Le probabili formazioni di Argentina-Venezuela - Torna Mascherano dal 1'

Live, pagelle e dichiarazioni a partire da domani all'1.30!

Mancano soltanto tre giornate alla fine del girone sudamericano di qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia 2018 e ancora tante sono le squadre in bilico. E tra questa, a sorpresa, c'è anche l'Argentina, tutt'altro che sicura di staccare il pass per i campionati del mondo. E oggi sfida il Venezuela, ultimo in classifica. Tre punti da conquistare ad ogni costo.

COME ARRIVA L'ARGENTINA - Il quinto posto in classifica, ad appena due lunghezze dal sesto, sicuramente non dà sicurezza a Lionel Messi e compagni, che hanno il bisogno di vincere per tentare di scavalcare la massa di squadre che hanno davanti. Dopo un pareggio e una sconfitta, per la Seleccion è giunto il momento di riconquistare i tre punti, che ormai mancano dall'impegno col Cile risalente a marzo scorso. Per quanto riguarda la formazione, Mascherano dovrebbe essere il rientro certo, in difesa, al posto dello squalificato Mercado. A centrocampo Acosta potrebbe prendere il posto di Acuna. Dubbio che sarà sciolto all'ultimo momento da Sampaoli.

COME ARRIVA IL VENEZUELA - Probabilmente non è la squadra meno impegnativa di questo girone sudamericano, ma il Venezuela non riesce a vincere e staccarsi dall'ultimo posto in classifica. Due sconfitte e due pareggi negli ultimi quattro incontro, sette punti in classifica che hanno stroncato subito ogni piccolo sogno. Il c.t. Dudamel dovrebbe schierare i suoi ancora con un classico 4-4-2, con la coppia Rondon-Martinez in attacco. A centrocampo nessun problema per Rincon, che sarà al suo posto, affiancato da Herrera. In difesa Garcia dovrebbe spuntarla sulla fascia destra.

PROBABILI FORMAZIONI:

ARGENTINA (3-4-3): Romero; Mascherano, Fazio, Oraamendi; Acosta, Biglia, Banega, Di Maria; Messi, Icardi, Dybala. CT: Sampaoli

VENEZUELA (4-4-2): Farinez; Garcia, Chancellor, Villanueva, Feltscher; Cordova, Rincon, Herrera, Machis; Martinez, Rondon. CT: Dudamel