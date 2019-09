Le probabili formazioni di Armenia-Italia - Belotti in campo dal 1'

Fischio d'inizio alle 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la rincorsa dell’Italia a Euro 2020. La Nazionale di Roberto Mancini scenderà in campo questo pomeriggio a Yerevan contro l’Armenia per la quinta giornata di qualificazione alla competizione internazionale. Gli azzurri sono a punteggio pieno nel Gruppo J e vogliono avvicinarsi sensibilmente all’Europeo. Quattro vittorie in altrettante gare per Bonucci e compagni che hanno realizzato 13 reti e incassato solamente uno. Sei punti più indietro c’è la Nazionale di Armen Gyulbudaghyants che è in corsa per il secondo posto a tre lunghezze dalla Finlandia. Sono sei i punti per Mkhitaryan e soci con due successi e due sconfitte in quattro partite, sette gol realizzati e sei incassati. L’incontro sarà diretto dal tedesco Daniel Siebert.

COME ARRIVA L’ARMENIA - Gyulbudaghyants è pronto con il suo 4-2-3-1 con Airapetyan fra i pali mentre in difesa spazio ad Hambartsumyan sulla corsia di destra, Hovhannisyan su quella di sinistra con Ishkhanyan e Haroyan al centro. A centrocampo spazio a Grigoryan e Mkrtchyan mentre le corsie laterali saranno percorse da Barseghyan, quella di destra, e da Ghazaryan, quella di sinistra. Fra le linee agirà il neo romanista Mkhitaryan con Karapetyan sarà la punta centrale.

COME ARRIVA L’ITALIA - Un solo dubbio di formazione per Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro schiererà il tradizionale 4-3-3 con Gigio Donnarumma in porta. In difesa l’assenza di Chiellini sarà colmata da Romagnoli che farà coppia con Bonucci mentre Florenzi ed Emerson Palmieri saranno gli esterni. A centrocampo spazio a Verratti, Jorginho e Barella mentre in attacco ci sarà il “Gallo” Belotti con Bernardeschi da una parte e Chiesa dall’atra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambartsumyan, Ishkhanyan, Haroyan, A. Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. A disposizione: Beglaryan, Avagyan, Voskanyan, K. Hovhannisyan, Calisir, Avetisyan, Yedigaryan, Vardanyan, Hovsepyan, Ghazaryan, Miranyan, Adamyan. CT: Armen Gyulbudaghyants.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. A disposizione: Sirigu, Meret, De Sciglio, Mancini, Lu. Pellegrini, Izzo, Lo. Pellegrini, Tonali, Sensi, El Shaarawy, Immobile, Lasagna. CT: Roberto Mancini.