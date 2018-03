Le probabili formazioni di Arsenal-Milan - Dubbi sul modulo per Gattuso

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.05. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Londra è stata terra di conquista per le italiane in questa stagione, anche se rimontare due gol non sarà affatto semplice. Il Milan di Gennaro Gattuso affronta l’Arsenal: vincere con tre gol di scarto sarà alquanto complesso, ma la speranza è l’ultima a morire. Come in casa Gunners, all’ultima chiamata della stagione: i londinesi devono puntare forte sull’Europa League per tenere aperta l’eventuale finestra sulla prossima Champions League.

COME ARRIVA L’ARSENAL – La vittoria all’andata e i tre punti contro il Watford hanno riportato il sorriso dalle parti di Londra nord. Serve una vittoria anche in questo match, per poter legittimare il 2-0 di San Siro. Diverse le assenze in casa gunners: Lacazette sta recuperando, ma ancora non è pronto per scendere in campo. Out anche Monreal e Bellerin, così come Aubameyang, fermo per via delle regole Uefa sui trasferimenti a gennaio. Wenger potrebbe riproporre ancora il 4-3-2-1, con Ospina in porta, Chambers, Mustafi, Koscielny e Kolasinac sulla linea di difesa. Possibile il centrocampo a tre, con Ramsey, Wilshere e Xhaka. Dietro l’unica punta, ancora una volta Welbeck, agiranno probabilmente Ozil e Mkhitarya.

COME ARRIVA IL MILAN – La sconfitta di giovedì aveva sollevato numerosi dubbi in casa Milan. I rossoneri sembravano aver smarrito quella brillantezza tipica degli ultimi due mesi, ma la vittoria in pieno recupero contro il Genoa ha ridato nuova linfa vitale alla squadra di Gattuso. Serve il miracolo in casa dell’Arsenal, ma i rossoneri sono obbligati a crederci. Fuori dai convocati Antonelli e Calabria, possibile cambio dal 4-3-3 al 4-4-2. La difesa dovrebbe essere l’unica certezza, con Donnarumma in porta e la coppia centrale formata da Bonucci e Romagnoli. Sulla destra va Zapata, mentre Rodriguez andrà sulla corsia opposta. In caso di centrocampo a tre solito schieramento con Kessié, Biglia e Bonaventura, ma a quanto pare l’ivoriano deve tirare il fiato. In caso di centrocampo a quattro, dunque, Suso, Biglia, Montolivo e Bonaventura potrebbero andare ad occupare la linea mediana. L’attacco dipenderà da questa ultima zona: in caso di tre uomini si opta per il solito tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu. In caso contrario spazio ad uno tra André Silva e Kalinic, con il turco pronto a subentrare dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Wilshere, Xhaka; Ozil, Mkhitaryan; Welbeck. A disposizione: Cech, Holding, Maitland-Niles, Nketiah, Iwobi, Elneny, Nelson. Allenatore: Arsène Wenger.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Zapata, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Storari, Musacchio, Locatelli, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.