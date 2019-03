Le probabili formazioni di Arsenal-Rennes - Gunners a caccia della rimonta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'andata il risultato è stato quello tra i più sorprendenti. L'Arsenal, tra le squadre maggiormente accreditate per il titolo, affronta il Rennes all'Emirates Stadium per cercare di ribaltare il risultato dell'andata: il sorprendente 3-1 per la squadra francese. Servirà la migliore prestazione alla squadra di Emery per conquistare i quarti di finale. Non ci sono precedenti tra queste 2 squadre, a parte quello del match d’andata, ma il Rennes ha perso la sua unica trasferta inglese (1-0 con l’Aston Villa nella semifinale di ritorno della Coppa Intertoto del 2001, dopo aver vinto 2-1 all’andata). Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è il lettone Treimanis.

COME ARRIVA L'ARSENAL - La squadra di Emery è attualmente quarta in classifica in Premier League con 60 punti, 13 dei quali ottenuti nelle ultime 5 giornate, e vengono, in particolare, dalla vittoria contro il Manchester United (2-0 in casa). In Europa League, invece, i Gunners hanno eliminato i bielorussi del Bate ai sedicesimi di finale (0-1 e 3-0). Sarà 4-2-3-1 per gli inglesi con Mkhitaryan, Ozil e Iwobi alle spalle di Lacazette.

COME ARRIVA IL RENNES - Il Rennes si presente Londra con un buon vantaggio da difendere, anche se non potrà chiudersi troppo in difesa. I francesi, in Ligue 1, sono ottavi in classifica a quota 40 punti, e vengono, in particolare, dalla vittoria dell’ultima giornata contro il Caen in casa (3-1). In Europa League, invece, gli ospiti hanno eliminato il Betis Siviglia ai 16 esimi di finale (3-3 e 3-1). I francesi hanno perso una sola volta nelle ultime 10 gare ufficiali (mai nelle ultime 5) e sono reduci da 3 vittorie consecutive. Sarà 4-3-3 per i bretoni con Bourigeaud, Ben Arfa e Hunou in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Koscielny, Monreal; Guendouzi, Torreira; Mkhitaryan, Ozil, Iwobi; Aubameyang. Allenatore: Emery

RENNES (4-3-3): Koubek; Traore, Silva, Mexer, Bensebaini; Sarr, Andre, Grenier, Bourigeaud; Ben Arfa, Hunou. Allenatore: Stephan.

ARBITRO: Treimanis (Lettonia)