Le probabili formazioni di Ascoli-Avellino - Dubbio modulo per Foscarini

Meno tre. Manca davvero pochissimo al termine di questa stagione regolare di Serie B, poi ci saranno play-off e play-out per emanare gli ultimi verdetti. In questo quarantesimo turno si sfideranno anche Ascoli e Avellino, in quello che è un vero e proprio scontro diretto in zona-retrocessione. Appaiate in classifica, chi vincerà questa partita aumenterà di gran lunga le proprie chances di salvezza. Riflettori puntati al Del Duca, ore 15.

COME ARRIVA L'ASCOLI - E' ancora tutto aperto laggiù, quindi l'Ascoli ci spera eccome. Anche perché nelle ultime tre gare sono arrivati due pareggi ed una vittoria, cinque punti che hanno rilanciato le ambizioni di salvezza (senza passare dai play-out), visto il ruolino sicuramente più negativo delle avversarie. Reduce dal positivo pari ottenuto sul campo della Virtus Entella, il sodalizio bianconero è chiamato a vincere adesso. Per quanto riguarda la formazione, non sembrano esserci tanti dubbi. Nel 3-5-2 di Serse Cosmi tornerà Bianchi, che però dovrebbe finire in panchina. Out Carpani, Favilli, Martinho, Mengoni. In mediana D'Urso dovrebbe prendere il posto di Kanoutè. In avanti Lores Varela al fianco di Monachello.

COME ARRIVA L'AVELLINO - E' una partita che quasi vale una stagione, vista la sua importanza di classifica, e l'Avellino lo sa. E deve rinsavire, quanto prima. Un solo punto nelle ultime quattro uscite, un periodo negativo che a fine campionato deve essere mandato via subito. La sconfitta rimediata in casa contro il Cittadella ha scatenato le proteste dei tifosi biancoverdi, che chiedono maggiore impegno ai propri calciatori. Perché la salvezza è ancora a portata di mano, il Novara (che ad oggi sarebbe salvo) dista appena un punto. Un successo oggi sarebbe davvero fondamentale. Roberto Foscarini ha il dubbio del modulo, ma alla fine l'Avellino si dovrebbe schierare con il 4-4-1-1, andando ad escludere in automatico il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Radu. In difesa spazio al rientro di Ngawa, che affiancherà Migliorini. Sulle corsie esterne tornerà Laverone a destra, con Marchizza che rientra dalla squalifica e si piazzerà a sinistra. A centrocampo non è al meglio D'Angelo, ma il capitano stringerà i denti per giocare dal primo minuto al fianco di Di Tacchio. In alternativa pronti Moretti ed il jolly Gavazzi, Sulle fasce confermati Vajushi e Molina.

PROBABILI FORMAZIONI:

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Gigliotti, Cherubin; Mogos, Addae, Buzzegoli, D’Urso, Pinto; Lores Varela, Monachello.

AVELLINO (4-4-1-1): Radu; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Vajushi, D’Angelo, Di Tacchio, Molina; Morosini; Castaldo.