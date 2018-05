Le probabili formazioni di Ascoli-Brescia - Clemenza con Monachello

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Novanta minuti al gong finale. Una sola gara che racchiude il senso di una stagione intera. Un leitmotiv della serie cadetta da cui non sono esenti Ascoli e Brescia. Il Picchio vuole evitare i play-out e proverà a centrare l'obiettivo tra le mura amiche: l'uno a zero corsaro contro il Pescara ha iniettato nuova linfa, e un successo avvicinerebbe sensibilmente i bianconeri alla salvezza. Medesime ambizioni per le Rondinelle: la permanenza in B, che pareva in ghiaccio alcune settimane fa, non è più cosa certa. Serve almeno un pari, per scongiurare un clamoroso tracollo al fotofinish.

COME ARRIVA L'ASCOLI - "Domani ci giochiamo la salvezza diretta, una possibilità che qualche settimana fa era difficilmente realizzabile". L'ha presentata così mister Cosmi, che non potrà contare su Martinho e Carpani (infortunati), e sullo squalificato Bianchi. Padella torna arruolabile, ma è dietro nel ballottaggio con De Santis. Verrà verosimilmente confermata la difesa anti-Pescara, con Gigliotti e Cherubin a sigillare il reparto. Mogos in pole per presidiare il binario di destra, per il versante opposto c'è Pinto. Addae play basso, spalleggiato da D'Urso e Baldini. Monachello riferimento centrale, Clemenza (più di Lores Varela) il suo partner.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Un solo punto nelle prime tre di Pulga, che brama un colpo di coda per regalare la prima grande gioia ai suoi nuovi tifosi. Ai box per noie muscolari Torregrossa e Furlan. Minelli tra i pali, Coppolaro e Longhi laterali bassi, Somma e Gastaldello al centro della retroguardia. Il baby Tonali in cabina di regia, Bisoli e Martinelli i due incursori, con Ndoj dirottato sulla trequarti, accanto a Spalek. Chiude l'undici l'Airone Caracciolo, che guiderà l'attacco biancoblu.

Ecco le probabili formazioni:

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; De Santis, Gigliotti, Cherubin; Mogos, D'Urso, Addae, Baldini, Pinto; Clemenza, Monachello. A disposizione: Lanni, Venditti, Castellano, Florio, Mengoni, Mignanelli, Padella, Buzzegoli, Clemenza, Kanouté, Parlati, De Feo, Ganz, Lores Varela, Rosseti. Allenatore: Serse Cosmi.

BRESCIA (4-3-2-1): Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Longhi; Bisoli, Tonali, Martinelli; Spalek, Ndoj; Caracciolo. A disposizione: Pelagotti, Embalo, Curcio, Okwonkwo, Lancini, Dall'Oglio, Rivas, Cancellotti. Allenatore: Ivo Pulga.