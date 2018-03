Le probabili formazioni di Ascoli-Cesena - Ganz contro Cacia

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ultima spiaggia per l'Ascoli, occasione per rialzare la testa per il Cesena. Al Del Duca la squadra di Serse Cosmi si gioca una grande fetta di salvezza dopo la sconfitta subita sul campo del Frosinone. Tre punti soli nelle ultime cinque giornate, un bottino da migliorare per provare a lottare per il mantenimento della categoria per non concludere nel peggiore dei modi una stagione non iniziata benissimo. Ha contato molto anche l'infortunio grave subito da Favilli, da due anni uno dei punti fermi della formazione ascolana. All'ex Trapani Cosmi l'arduo compito per la grande impresa. Dall'altra parte arriva il Cesena ancora impelagato nella lotta per evitare i playout, dopo l'ottimo approccio adesso si è palesato qualche problema per Fabrizio Castori che non demorde a caccia della vittoria che manca da tre turni dal pirotecnico 4-3 contro la Ternana. Per i romagnoli non è incoraggiante il cammino fuori casa, fino a questo momento sono soltanto sette i punti conquistati lontano dal Manuzzi. La gara di questo pomeriggio per sfatare il tabù trasferta.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Probabile cambio di modulo per Serse Cosmi passando dal 3-5-2 al 4-4-2 con Mignanelli e Mogos che scalano nella posizione di terzini con Padella e Gigliotti centrali. A caccia del riscatto a centrocampo Buzzegoli che nella gara contro il Frosinone sul finire del primo tempo ha fallito il penalty per accorciare le distanze. Forte spinta sugli esterni con Baldini a destra e Martinho sull'altro versante mentre in attacco Lores Varela si accomoda in panchina per lasciare spazio alla coppia formata da Ganz e Monachello. Non convocati per scelta tecnica De Feo, Florio e Parlati.

COME ARRIVA IL CESENA - Modulo speculare per Fabrizio Castori con il protagonista tanto atteso Daniele Cacia, ad un gol da record l'esperto attaccante che ha lasciato l'Ascoli nell'ultimo giorno del mercato estivo. Al fianco dell'ex Verona ci sarà Lamin Jallow, bomber della formazione romagnola. Il capitano Laribi sarà schierato sul versante mancino del centrocampo con l'ex Brescia Kupisz che dovrebbe vincere il ballottaggio con Vita a destra. L'ex Foggia Cosimo Chiricò si accomoda in panchina in attesa della prima occasione dall'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-4-2): Agazzi; Mogos, Padella, Gigliotti, Mignanelli; Baldini, Addae, Buzzegoli, Martinho; Ganz, Monachello. A disposizione: Lanni, De Santis, Cherubin, Castellano, Pinto, Kanoute, Carpani, D'Urso, Bianchi, Lores Varela, Clemenza. Allenatore: Serse Cosmi.

CESENA (4-4-2): Fulignati; Donkor, Esposito, Scognamiglio, Fazzi; Kupisz, Schiavone, Fedele, Laribi; Cacia, Jallow. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Suagher, Perticone, Cascione, Di Noia, Ndiaye, Vita, Emmanuello, Dalmonte, Moncini, Chiricò. Allenatore: Fabrizio Castori.