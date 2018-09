Le probabili formazioni di Ascoli-Cremonese - Brighenti avanti su Paulinho

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Archiviato il turno infrasettimanale si torna immediatamente in campo: Ascoli e Cremonese si ritroveranno faccia a faccia questo pomeriggio (kick-off alle quindici) al Del Duca. I bianconeri hanno quattro punti in meno dei lombardi, al netto anche del turno di riposo già effettuato, a differenza della truppa di Mandorlini. Al passo falso contro il Perugia hanno fatto seguito il successo di misura sul Lecce e il pari esterno contro la Salernitana di martedì, che hanno rasserenato un ambiente turbato da una partenza claudicante. I grigiorossi, reduci dal due a zero sul Cosenza, sono ancora imbattuti in Serie B, mini-record condiviso con le sole Pescara e Benevento. Cremonese vittoriosa soltanto in uno dei nove precedenti ad Ascoli: bilancio completato da cinque successi dei piceni e tre pari.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Restano ai box gli acciaccati Ardemagni, Carpani, Coly, Ingrosso e Ngombo. Tra i pali dovrebbe rientrare Lanni, Brosco e Valentini la coppia centrale, Laverone a destra e D'Elia sul binario opposto. Troiano in cabina di regia, Frattesi è avanti nel ballottaggio con Casarini, sul centro-sinistra Cavion potrebbe spuntarla su Addae. Ninkovic più di Baldini per la trequarti: il serbo sarà verosimilmente il raccordo alle spalle del tandem composto da Rosseti e Beretta.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Non arruolabili Migliore, Montalto e Piccolo. "A livello fisico gestiamo le situazioni con il preparatore e cercare di alternare è funzionale a questo tipo di gestione" il giudizio di Mandorlini nella conferenza della vigilia. Turnover in vista, dunque: in difesa Claiton potrebbe far rifiatare Kresic, con Mogos (ex della sfida), Renzetti e Terranova a chiudere la linea a quattro. Castagnetti vertice basso, spalleggiato da Xian Emmers e Croce. Paulinho non è al meglio: Brighenti scalda i motori e parte in pole, Castrovilli e Perrulli a completare il quadro sugli esterni.

Ecco le probabili formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Frattesi, Troiano, Cavion; Ninkovic; Rosseti, Beretta. A disposizione: Bacci, Perucchini, De Santis, Kupisz, Padella, Quaranta, Valeau, Addae, Baldini, Casarini, Zebli, Ganz. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Terranova, Claiton, Renzetti; Emmers, Castagnetti, Croce; Castrovilli, Brighenti, Perrulli. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Del Fabro, Kresic, Marconi, Arini, Greco, Strefezza, Paulinho, Boultam, Carretta. Allenatore: Andrea Mandorlini.