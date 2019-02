Le probabili formazioni di Ascoli-Salernitana - Obiettivo tre punti

Fischio d'inizio oggi pomeriggio pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Tre punti di differenza. Ma per assurdo due zone di classifica e due obiettivi completamente opposti. L'Ascoli accoglie la Salernitana nella 24^a giornata di serie B. I padroni di casa sono a +5 dalla zona salvezza, la sconfitta contro il Perugia ha ridimensionato sicuramente gli obiettivi. Anche i campani non stanno vivendo un buon momento, ma i playoff distano due punti. Il distacco sembra enorme, ma invece siamo soltanto a tre lunghezze di differenza. Sarà fondamentale vincere, proprio per poter dare valore al proprio campionato. E mescolare nuovamente le carte.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due gare giocate, la squadra di Vivarini vuole assolutamente tornare a vincere dopo un periodo altalenante. Un successo riporterebbe la squadra lontana dalla zona rossa. In conferenza stampa l'allenatore ha fatto il punto sugli infortunati: Troiano recupera e potrebbe scendere in campo dal primo minuto, con Addae e Cavion a supporto. Milinkovic-Savic in porta, pacchetto arretrato composto da Valentini, Brosco, Padella e D'Elia. In attacco spazio a Ninkovic e Ciciretti, con Beretta unica punta. Assenti ancora Ardemagni, Casarini, Lanni e Ngombo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Due sconfitte nelle ultime tre, un solo punto ottenuto in casa del Padova. La squadra di Gregucci deve assolutamente ricompattarsi e ricreare quell'atteggiamento vincente visto contro il Palermo (ricordiamo il successo dei campani in casa dei rosanero). Sarà un match complicato, dunque il tecnico dei granata manderà in campo un 3-4-1-2 con tanti uomini di esperienza. Micai in porta, difesa a tre con Gigliotti, Migliorini e Perticone. Lopez e Casasola agiranno sulle corsie esterne, con Minala e Di Tacchio in mezzo al campo. Jallow e Calaiò in avanti, con André Anderson a supporto.

ASCOLI (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Valentini, Brosco, Padella, D'Elia; Addae, Troiano, Cavion; Ninkovic, Ciciretti; Beretta.

A disposizione: Bacci, Scevola, Andreoni, Laverone, Quaranta, Rubin, Baldini, Chajia, Frattesi, Iniguez, Ganz, Rosseti

Allenatore: Vincenzo Vivarini

SALERNITANA (3-4-1-2): Micai; Gigliotti, Migliorini, Perticone; Lopez, Di Tacchio, Minala, Casasola; A.Anderson; Jallow, Calaiò.

A disposizione: Lazzari, Vannucchi, Bernardini, Mantovani, Pucino, Schiavi, D. Anderson, Mazzarani, Memolla, Odjer, Djuric, Orlando, Rosina, Vuletich.

Allenatore: Angelo Gregucci