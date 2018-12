Le probabili formazioni di Ascoli-Spezia - Tante assenze, out Galabinov

Fischio di inizio alle ore 18. Live testuale, pagelle del match e voci dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

Un solo punto a dividerle in classifica, Ascoli e Spezia si affronteranno nella sfida valida per la 14a giornata del campionato di Serie B. I marchigiani sono 11° a 16 punti e cercano il successo dopo l'ultimo pareggio di Pescara per 1-1. I liguri, invece, sono reduci dallo 0-0 in casa contro il Foggia e sono avanti di una lunghezza. Sarà l'11° confronto tra le due squadre in cadetteria. Fischio di inizio alle 18 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, arbitra il match il signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA L'ASCOLI - “Sarà una partita complicata, ma siamo pronti”. Così il tecnico dell'Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato alla vigilia. Sette le assenze: lo squalificato D’Elia e gli infortunati Baldini, Coly, Ganz, Ingrosso, Valeau e Zebli. Confermato il 4-3-1-2, con Lanni tra i pali. In difesa Laverone, Brosco (favorito su Padella), Valentini e Cavion. In cabina di regia torna Troiano affiancato da Addae e Frattesi. Alle spalle delle due punte Ardemagni e Ngombo, ci sarà invece Ninkovic. Prima convocazione per il 18enne attaccante della Primavera Sarli.

COME ARRIVA LO SPEZIA - “La nostra crescita è stata costante, ma con l'Ascoli dipenderà tutto da noi”, ha detto mister Pasquale Marino presentando la partita. Pesa tantissimo l'assenza di Galabinov per un fastidio al polpaccio, non ci saranno neanche Crimi e Maggiore. Nel 4-3-3 c'è Lamanna in porta, in difesa da De Col (favorito su Vignali), Terzi, Capradossi e Augello. A centrocampo Bartolomei, Ricci e Mora mentre nel tridente offensivo Gyasi è in vantaggio su Pierini per un posto insieme a Okereke e Bidaoui.

PROBABILI FORMAZIONI:

ASCOLI (4-3-1-2) - Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, Cavion; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Ngombo, Ardemagni. A disp. Perucchini, Bacci, Padella, De Santis, Quaranta, Kupisz, Carpani, Casarini, Parlati, Beretta, Rosseti, Sarli. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

SPEZIA (4-3-3) - Lamanna; De Col, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Okereke, Bidaoui. A disp. Manfredini, Barone, Crivello, Giani, Vignali, Bachini, Acampora, De Francesco, Bastoni, Pierini, Gudjohnsen. Allenatore: Pasquale Marino.