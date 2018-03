Le probabili formazioni di Atalanta-Borussia - Ilicic contro Batshuayi

Calcio d'inizio ore 21.05. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Dopo aver sfiorato l'impresa nel match di andata, questa sera l'Atalanta si gioca il passaggio del turno al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: arriva il Borussia Dortmund e l'obiettivo è quello di sorprendere ancora per accedere agli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 3-2 dell'andata in favore dei tedeschi, tra i candidati per la vittoria finale della competizione. Uno striminzito 1-0 consentirebbe agli orobici di superare l'ostacolo giallonero, ma Gian Piero Gasperini non vuole calcoli: “Il Borussia ha il risultato, noi il fattore campo. 51% loro e 49% noi, arrivare così è certamente buono. Entrambe le squadre tenteranno di vincere la partita. Tutto sommato quello dell’andata è un risultato che ci dà la possibilità di passare il turno".

A dirigere l’incontro, che potrete seguire con la diretta testuale di TUTTOmercatoWEB.com a partire dalle 20 con un ricco pre-partita, sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano.

COME ARRIVA L’ATALANTA - In campo i titolarissimi, a caccia dell’impresa. E la formazione non dovrebbe essere molto diversa da quella vista una settimana fa al ‘Signal Iduna Park’: in campo Gomez ed Ilicic in attacco, con Cristante nel ruolo di trequartista nel solito 3-4-1-2 nerazzurro. Hateboer e Spinazzola saranno i due esterni di centrocampo, con De Roon e Freuler nel mezzo. In difesa, infine, avanti a Berisha giocheranno Toloi, Caldara e Palomino.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - 4-2-3-1 per Stoger, che in conferenza stampa ha lasciato il dubbio sulla presenza di Reus: il tedesco dovrebbe partire dall’inizio sull’out di destra; Gotze e Schurrle completeranno il terzetto alle spalle di Batshuayi, unico punto di riferimento avanzato. In mediana non ci sarà lo squalificato Weigl: spazio, dunque, a Sahin al fianco di Castro. In difesa, infine, toccherà a Piszczek, Toprak, Sokratis e Schmelzer.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. A disposizione: Gollini, Mancini, Masiello, Castagne, Gosens, Petagna, Cornelius. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Toprak, Sokratis, Schmelzer; Castro, Sahin; Reus, Gotze, Schurrle; Batshuayi. A disposizione: Weidenfeller, Zagadou, Toljan, Dahoud, Pulisic, Kagawa, Isak. Allenatore: Peter Stoger.