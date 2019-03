Le probabili formazioni di Atalanta-Chievo - Djimsiti e Diousse dal 1'

Calcio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Voglia di continuare a vincere e scalare la classifica, sperando magari di approfittare del derby milanese che vedrà di fronte la terza e la quarta della classe. L'Atalanta, dopo la bella vittoria di Genova contro la Sampdoria, vuole proseguire diretta verso l'Europa che conta e sulla sua strada questo pomeriggio incontrerà un Chievo che, nonostante le buone prestazioni, raccoglie molto meno di quanto realmente semina. La squadra di Di Carlo è a una delle ultime chiamate per provare a salvare il salvabile, nonostante l'importante distanza di dodici punti dalla zona salvezza a dieci giornate dalla fine. Ma nulla è perso e, come sostiene il tecnico dei clivensi, i gialloblù continueranno a lottare fino all'ultimo.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Solito 3-4-1-2 per Gasperini: in avanti ci sarà Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata, con Barrow in panchina e pronto a dire la sua a gara in corso. A centrocampo nessuna sorpresa: De Roon e Freuler formeranno la diga, Hateboer e Gosens macineranno chilometri sulle fasce. In difesa Djimsiti sembra in vantaggio su Palomino per completare il terzetto difensivo avanti a Gollini con Mancini e Masiello.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Stepinski in netto vantaggio su Djordjevic per agire da prima punta, con Meggiorini nel ruolo di spalla. Sulla trequarti, invece, spazio a Giaccherini. A centrocampo dubbio out Rigoni e giocherà Diousse in cabina di regia, mentre Hetemaj e Leris sono certi di una maglia da titolare. In difesa Barba scala accanto a Bani, mentre Depaoli e Jaroszynski sulle corsie laterali.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboeer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Palomino, Castagne, Ibanez, Pessina, Colpani, Kulusevski, Pasalic, Barrow, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. A disposizione: Bragantini, Semper, Andreolli, Cesar, Frey, Rossettini, Tanasijevic, Burruchaga, Kiyine, Piazon, Djordjevic, Pucciarelli, Pellissier, Vignato. Allenatore: Domenico Di Carlo.