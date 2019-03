Le probabili formazioni di Atalanta-Chievo - Pochi dubbi per i due tecnici

Calcio d'inizio: domani ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La corsa contro l'Europa dell'Atalanta continua e passa anche dalla sfida contro il Chievo. Sei i punti di distanza dall'Inter quarta in classifica e con la squadra di Spalletti impegnata nel derby contro il Milan ecco che per i Gasperini-boys quella contro l'ultima della classe diventa una chance da cogliere al volo. I clivensi, però, non hanno smesso di credere nella salvezza nonostante i dodici punti che separano la squadra di Di Carlo dal diciassettesimo posto occupato in questo momento dall'Empoli. All'andata, al "Bentegodi", finì 5-1 in favore degli orobici; l'ultima vittoria dei gialloblù risale alla stagione 2015/2016 (gol di Birsa).

COME ARRIVA L'ATALANTA - La vittoria contro la Sampdoria ha dato ulteriori convinzioni ai nerazzurri. Solito 3-4-1-2 per Gasperini, con il tridente offensivo composto da Gomez nel ruolo di trequartista alle spalle di Zapata e Ilicic. A centrocampo Hateboer e Gosens sugli esterni, con Freuler e De Roon in mezzo. In difesa, infine, terzetto formato da Mancini, Djimsiti e Palomino (in pole su Masiello).

COME ARRIVA IL CHIEVO - Di Carlo, invece, prosegue col 4-3-1-2: Giaccherini sulla trequarti, in attacco Stepinski con Meggiorini. A centrocampo Rigoni in cabina di regia (in vantaggio su Diousse), con Leris ed Hetemaj a completare il terzetto in mediana. In difesa, infine, Depaoli, Bani, Barba e Jaroszynski, quest'ultimo nel ruolo di terzino sinistro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Hateboeer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Castagne, Reca, Masiello, Ibanez, Pessina, Valzania, Pasalic, Kulusevski, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. A disposizione: Semper, Caprile, Rossettini, Cesar, Andreolli, Piazon, Kiyine, Diousse, Grubac, Vignato, Pucciarelli, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.