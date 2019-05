Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina - Dubbio Masiello-Djimsiti

Fischio d'inizio alle 20:45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'appello manca una sola iscritta alla finale di Coppa Italia, in un'edizione che, comunque andrà a finire, porrà fine al monopolio bianconero in essere da quattro stagioni. Atalanta e Fiorentina, di certo non due grandi habitué di queste fasi della competizione, si contendono l'ultimo posto vacante per la partitissima in programma il quindici maggio prossimo all'Olimpico di Roma. Gli orobici partono con un leggero vantaggio in virtù del tre a tre dell'andata al Franchi. Non solo: la banda di Gasperini si affaccia ad una sfida cruciale con il morale a mille dopo la vittoria in rimonta sul Napoli, che ha segnato l'aggancio al quarto posto in campionato. Per i viola è l'occasione di svoltare dopo un periodo turbolento. Montella, scelto dai Della Valle dopo il ribaltone Pioli, va a caccia del primo successo dall'insediamento-bis sulla panchina dei toscani: sinora l'Aeroplanino ha raccolta appena un pari con il Bologna e un k.o. all'Allianz contro la Juventus. La tradizione in Coppa Italia sorride ai gigliati, che hanno sempre avuto ragione dei nerazzurri nei cinque precedenti disputati fino ad oggi.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Stagione finita per Toloi, che si è operato. L'altra assenza pesante è quella di Hans Hateboer, squalificato dopo il giallo rimediato all'andata. Davanti a Gollini dovrebbero esserci Mancini, Palomino e uno tra Djimsiti e Masiello: ballottaggio che verrà presumibilmente sciolto soltanto poche ore prima del fischio d'inizio. Castagne e Gosens sulle corsie, ai lati dei soliti noti De Roon e Freuler. Attacco già disegnato: il Papu Gomez e Ilicic graviteranno a supporto dell'unica punta, che sarà Duvan Zapata.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Può sorridere Montella, che avrà a disposizione la truppa al completo ad eccezione soltanto di Pjaca e Terracciano. Milenkovic a destra con Ceccherini nettamente favorito su Vitor Hugo per un posto al fianco di Pezzella. A sinistra rientra Biraghi, tenuto a riposo contro la Juventus. Tante soluzioni al vaglio per il centrocampo: il punto fermo è Veretout, che agirà da vertice basso. Accanto a lui potrebbero esserci Gerson e Dabo, insidiati da Benassi. Nella bagarre rientra anche Edimilson, ipotesi ancora non del tutto tramontata. Muriel al centro del tridente chiuso da Mirallas e Chiesa.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Del Prato, Ibanez, Masiello, Reca, Colpani, Pasalic, Pessina, Barrow, Cambiaghi, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Dabo, Veretout, Gerson; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Brancolini, Ghidotti, Hugo, Hancko, Laurini, Benassi, Edimilson, Graiciar, Beloko, Norgaard, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.