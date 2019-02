Le probabili formazioni di Atalanta-Roma - C'è Karsdorp, sfida Zapata-Dzeko

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Si accende la bagarre europea con la sfida all'Atleti Azzurri tra Atalanta e Roma, in programma oggi alle quindici. I nerazzurri vivono il loro momento migliore della stagione corrente: dopo aver fermato in casa la capolista Juventus, la truppa di Gasperini ha schiantato in campionato il Sassuolo prima della sosta e il Frosinone alla ripresa delle ostilità, mettendo a segno ben undici gol. Orobici mai così prolifici nelle prime venti di Serie A: con un Zapata in formato super, i bergamaschi sono già a quota quarantaquattro marcature. I giallorossi sembrano aver finalmente trovato la quadra dopo il saliscendi del girone d'andata: quattro successi nelle ultime quattro e zona Champions ad appena due punti. L'occasione è ghiotta: contestualmente al pari casalingo del Milan contro il Napoli, fare bottino pieno garantirebbe la quarta piazza in solitaria. Grande equilibrio nei cinquantasei precedenti a Bergamo dal 1937 ad oggi: diciannove vittorie Atalanta (una in più dei capitolini) e diciannove segni X.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Palomino resta avanti su Djimsiti e dovrebbe chiudere la linea a tre davanti a Berisha insieme a Toloi e Mancini. Verso la conferma anche Hateboer e Castagne, che contro il Frosinone hanno convinto. Freuler è in ripresa e risulta nel novero dei convocati: difficile però che Gasperini decida di rischiarlo dal primo minuto, ragion per cui c'è Pasalic in pole per fare coppia in mediana con De Roon. Intoccabile l'attacco protagonista delle recenti goleade: toccherà ancora a Gomez e Ilicic innescare Duvan Zapata, che proverà a riprendere Quagliarella nella classifica marcatori.

COME ARRIVA LA ROMA - Rimangono ai box Mirante, Juan Jesus, Perotti e Under. De Rossi torna tra i convocati dopo un lungo stop e andrà in panchina. Possibile chance a destra per Karsdorp, con Fazio, Manolas e Kolarov a completare il quadro in difesa. Nzonzi con Lorenzo Pellegrini a centrocampo, Zaniolo dovrebbe giostrare sulla trequarti a supporto di Edin Dzeko. Capitolo esterni: Florenzi (ripresosi dall'influenza), El Shaarawy e Kluivert si contendono tre maglie, anche se l'olandese parte più defilato.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Masiello, Reca, Gosens, Djimsiti, Freuler, Pessina, Kulusevski, Piccoli, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, Lo. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Greco, Lu. Pellegrini, Marcano, Santon, Cristante, De Rossi, Pastore, Schick, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.