Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo - Hateboer out per l'ultimo atto

Atalanta-Sassuolo domani alle 20.30. Su TMW la diretta testuale, le parole dei protagonisti e le pagelle del match

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono passati 268 giorni da quella triste sera del 30 agosto 2018, quando dopo la lotteria dei rigori l'Atalanta salutò la possibilità di giocare l'Europa League. Dalla fredda notte di Copenaghen a Reggio Emilia, dove domani la squadra di Gasperini può festeggiare un traguardo storico: la prima qualificazione ai gironi di Champions League. Sembrano passati più di 9 mesi, un'eternità ma la Dea, dopo un percorso virtuoso a tappe, è arrivata alla volata finale. Vincere o al massimo pareggiare contro il Sassuolo per festeggiare l'ingresso nell'Europa che conta. I neroverdi non si giocano nulla ma sarà partita vera, con la formazione di De Zerbi che cercherà di dare il massimo, sulla scia delle ultime due uscite (sconfitta per 3-2 a Torino e pareggio per 0-0 contro la Roma). Piccola curiosità simpatica: nonostante si giochi al Mapei Stadium, terreno amico del Sassuolo, la squadra di casa è l'Atalanta, che si è dovuta trasferire per via dei lavori nel proprio impianto. Arbitrerà Doveri, con Di Bello al VAR: fischio d'inizio alle ore 20.30.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Lazio e dal pareggio con la Juventus, l'undici di Bergamo arriva all'appuntamento decisivo della stagione forte di 2 risultati su 3.Fatta eccezione dei lungodegenti Palomino e Varnier e dello squalificato Hateboer, sono tutti a disposizione di mister Gasperini, che schiererà la sua formazione tipo. Solito ballottaggio in difesa, con Mancini che insidia Djimsiti, nettamente favorito. Sulle corsie esterne spazio a Castagne e Gosens. Davanti nessun dubbio: Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata (40 gol in tre in A quest'anno).

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Difendere il 10° posto. Ecco l’obiettivo per cui domenica giocherà il Sassuolo, reduce da una stagione molto tranquilla e a tratti anche esaltante, soprattutto all'inizio. Rispetto allo 0-0 di sabato scorso contro la Roma, saranno pochi i cambiamenti nell’undici titolare. A centrocampo tornerà dalla squalifica Bourabia, che si candida per una maglia da titolare: Duncan o Locatelli, in vantaggio, rischiano. Davanti Djuricic falso 'nueve' con Berardi e Boga sugli esterni. Sicuramente out per infortunio Magnani, Peluso e Sensi, non ci sarà neanche Scamacca, impegnato al mondiale U20 con la nazionale azzurra. Da valutare Babacar, reduce da una settimana di differenziato.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

A disposizione: Berisha, Rossi, Ibanez, Reca, Mancini, Pessina, Pasalic, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Manganelli, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Lemos, Adjapong, Sernicola, Marlon, Bourabia, Babacar, Brignola, Matri, Odgaard, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi