Le probabili formazioni di Athletic-Spartak - Formalità per gli iberici

Fischio d'inizio stasera ore 21.05. Diretta testuale, Top&flop e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico De Luca

Solo una formalità per l'Athletic Bilbao dopo il successo all'andata in Russia contro lo Spartak Mosca per 1-3. I baschi hanno messo una seria ipoteca al passaggio ai quarti di finale. Ai russi servirebbe un'impresa per il passaggio del turno. Al San Mamés di Bilbao, la squadra di Ziganda dovrà stare attenta solo ai cali di tensione, ma il più sembra ormai fatto. La formazione di Carrera, purtroppo, paga l'inattività visto che il campionato russo riprenderà ufficialmente solo il 4 marzo. Lo Spartak Mosca, però, cercherà di rendere la vita difficile all'Athletic e anche un successo che renderebbe meno amara l'eliminazione. Calcio d'inizio fissato alle 21.05. L'arbitro è il tedesco Tobias Stieler

COME ARRIVA L'ATHLETIC BILBAO - Due pareggi, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare per i baschi. Nello scorso turno di campionato sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Sarà 4-2-3-1 per i baschi con Herrerin in porta, De Marcos, Yeray Alvarez, Etxeita e Lekue in difesa. Iturraspe e Rico in mezzo, Williams, Raul Garcia e Susaeta sulla trequarti con Aduriz centravanti. Così l'allenatore dei baschi prima della gara: "Niente è ancora deciso, nonostante la nostra vittoria all'andata. Mancano 90 minuti per stabilire chi passerà il turno, dovremo far capire allo Spartak che sta giocando in casa nostra, al San Mamés. Aduriz? Vediamo come sta, speriamo che sia in buona condizione".

COME ARRIVA LO SPARTAK MOSCA - Per la squadra russa, solo un miracolo sportivo può consentirgli di passare il turno. Carrera, però, è intenzionato a mettere in campo la formazione migliore. Sarà 4-2-3-1 con Selikov in porta, Eshchenko, Tasci, Kutepov e Kombarov in difesa. Fernando e Glushakov in mezzo, Samedov, Hanni e Promes sulla trequarti con Luiz Adriano in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1) - Herrerin; De Marcos, Yeray Alvarez, Etxeita, Lekue; Iturraspe, Rico; Williams, Raul Garcia, Susaeta; Aduriz. All. Ziganda

SPARTAK MOSCA (4-2-3-1) - Selikov; Eshchenko, Tasci, Kutepov, Kombarov; Fernando, Glushakov, Samedov, Hanni, Promes; Luiz Adriano. All. Carrera.

ARBITRO: Stieler (Germania)