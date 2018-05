Le probabili formazioni di Atletico-Arsenal - Diego Costa torna dal 1'

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 21.05 su TMW!

© foto di J.M.Colomo

Di fatto, è una finale anticipata. Perché di certo, per storia e per valore attuale della rosa, sono le due squadre più forti dell'Europa League. Meglio di Marsiglia e Salisburgo, che si stanno giocando l'altra semifinale. Arsenal e Atletico Madrid sono il fiore all'occhiello di questa competizione, giunta ormai nella sua fase clou. All'andata uno strano pareggio: 1-1. E' chiaramente tutto aperto: quando sei lì, non vuoi mai sbagliare. Per il ritorno appuntamento a stasera, ore 21.05.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - In campionato è ormai senza obiettivi da un mesetto visto l'enorme vantaggio delle prime quattro (le altre: Barcellona, Real Madrid e Valencia) e il titolo di Messi e compagni arrivato aritmeticamente lo scorso weekend, allora ecco che l'Atletico Madrid ha potuto concentrare gran parte delle proprie energie sull'Europa League. E, di conseguenza, è giunta fin qui senza troppe difficoltà. Dopo essere uscita ai gironi di Champions nel gruppo con Roma e Chelsea, i Colchoneros hanno fatto terra bruciata in questa manifestazione, sbarazzandosi facilmente di Copenaghen, Lokomotiv Mosca e Sporting Clube de Portugal (ex Sporting Lisbona). Adesso che è lì, Diego Pablo Simeone vuole vincerla quest'Europa League. Per quanto riguarda la formazione, pochi dubbi per il 'Cholo', che negli ultimi due giorni ha provato lo stesso undici: indizi chiarissimi. Out Vrsaljko per l'espulsione rimediata all'andata, al suo posto verrà adattato Thomas Partey. Resta vacante, poi, il posto in mediana lasciato libero proprio da quest'ultimo. Lì ci dovrebbero essere Gabi e Koke, con Saul e Vitolo (preferito a Correa) ai lati. In attacco c'è il ritorno di Diego Costa, che ha smaltito i suoi problemi fisici e prenderà il posto di Gameiro.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Alle volte le motivazioni possono fare la differenza. A maggior ragione se una di queste arriva direttamente dall'allenatore. Arsene Wenger, ufficialmente al suo ultimo anno di Arsenal, vuole regalare un'ultima gioia a quei tifosi che, sì, nell'ultimo periodo l'ha contestato, ma con i quali ha vissuto fasi d'amore ben profonde. E poi ormai, con il sesto posto in campionato, a quattordici punti dal Tottenham quarto, per strappare un piazzamento per la prossima edizione della Champions League c'è soltanto da vincere questa competizione qui. Il manager francese dovrebbe confermare quasi in toto l'undici sceso in campo nel match d'andata. La buona notizia è il rientro di Mkhitaryan, che giocherà sulla trequarti insieme ad Ozil, alle spalle di Lacazette. Ramsey, Xhaka e Wilshere comporranno la linea di centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Thomas, Godin, Gimenez, Lucas; Saul, Gabi, Koke, Vitolo; Griezmann, Costa A disposizione: Werner, Savic, Filipe Luis, Correa, Torres, Gameiro. Allenatore: Simeone.

ARSENAL (4-3-3): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette A disposizione: Macey, Chambers, Holding, Kolasinac, Iwobi, Cazorla, Welbeck. Allenatore: Wenger.