Le probabili formazioni di Australia-Germania - Rüdiger c'è, Sainsbury dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 17.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partita d'esordio per la Germania, grande favorita per la vittoria finale della competizione assieme al Portogallo, che però ha steccato l'avvio pareggiando con il Messico, e del Cile, vincente con il Camerun nello stesso raggruppamento dei tedeschi. Di fronte c'è l'Australia: la formazione oceanica è forse la meno forte del raggruppamento, almeno sulla carta, e per gli uomini di Löw sarà necessario partire con una vittoria.

COME ARRIVA L'AUSTRALIA - Postecoglou arriva coperto all'appuntamento, con un 3-4-2-1. In porta Ryan, nei tre dietro c'è Degenek al centro, e Wright con il nerazzurro Sainsbury ai suoi lati. Sulle fasce laterali Behich - più difensivo - e Leckie, mentre in mediana a fare la guardia giocano Milligan e Irvine. Davanti la prima punta è Juric, supportato da Rogic e Kruse alle sue spalle.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Löw schiera la sua squadra con un 4-2-3-1 molto offensivo. Ter Stegen difende i pali della porta tedesca, difeso dalla linea a quattro composta da Kimmich e Hector sulle due fasce difensive, e Mustafi assieme a Rüdiger da coppia centrale. Can e Goretzka giocano in mediana, mentre Brandt e Draxler, più larghi, assieme a Stindl tenteranno di assistere la punta Sandro Wagner.

Australia (3-4-2-1): Ryan; Wright, Degenek, Sainsbury; Leckie, Milligan, Irvine, Behich; Rogic, Kruse; Juric. Allenatore: Ange Postecoglou.

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Mustafi, Rüdiger, Hector; Goretzka, Can; Brandt, Stindl, Draxler; Wagner. Allenatore: Joachim Löw.