Le probabili formazioni di Austria-Germania U21 - Tedeschi vicini alla semifinale

© foto di NewsPix/Image Sport

La Germania è sempre più vicina alle semifinali degli Europei Under 21. Tra i tedeschi e il penultimo atto conclusivo della manifestazione continentale c'è l'Austria. La Germania ha 6 punti frutto di due vittorie con Danimarca e Serbia, bel gioco e tante reti per la selezione teutonica. Dall'altro lato ci sono gli austriaci che hanno vinto per 2-0 contro la Serbia, ma perso contro la Danimarca. Si preannuncia una gara bella e vibrante come tante già in questo Europeo. Calcio d'inizio alle ore 21.00. Si gioca allo stadio Friuli di Udine. L'arbitro è il lituano Treimanis.

COME ARRIVA L'AUSTRIA - L'Austria deve vincere per sperare nelle semifinali, ma contro la Germania non sarà per nulla semplice visto il potenziale della rosa di Kuntz. Sarà 4-2-3-1 per gli austriaci allenati da Gregoritsch con Horvath, Schlager e Honsak alle spalle di Kvasina.

COME ARRIVA LA GERMANIA - La Germania non può snobbare questa partita. In caso di sconfitta contro l’Austria e contemporanea mancata vittoria della Danimarca, la Germania verrebbe eliminata, dunque bisogna andare in campo senza far calcoli.Pochi cambiamenti rispetto alle altre gare: sarà 4-3-3 con Oztunali, Waldschmidt e Richter in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Friedl; Ljubic, Lienhart; Horvath, Schlager, Honsak; Kvasina. C.T. Gregoritsch

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Baumgartl, Tah, Henrichs; Dahoud, Amiri, M. Eggstein; Oztunali, Waldschmidt, Richter. C.T. Kuntz

ARBITRO: Treimanis (Lituania)