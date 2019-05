Le probabili formazioni di Barcellona-Liverpool - Che sfida al Camp Nou!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A un passo dal sogno. Barcellona e Liverpool, quasi come una finale anticipata, si affrontano nella seconda semifinale della Champions League. In palio un posto per l'atto conclusivo al Wanda Metropolitano (in programma l'1 giugno). L'andata si gioca al Camp Nou (calcio d'inizio alle ore 21.00). Il Barcellona arriva alla gara con il titolo di campione di Spagna in tasca (vittoria sul Getafe con la rete di Messi), il Liverpool, invece, è ancora in lotta con il City per il titolo di campione di Inghilterra (venerdì scorso vittoria sull'Huddersfield Town con Sané e Salah in grande spolvero). Così come segnala Opta, il Barcellona è imbattuto da 31 partite interne di Champions League (28 vittorie e 3 pareggi), la miglior striscia nella storia della competizione. Il Liverpool non ha mai perso nei quattro precedenti in trasferta contro il Barcellona in tutte le competizioni (2 vittorie e 2 pareggi); contro nessun’altra squadra è rimasto imbattuto per più partite esterne in competizioni europee (quattro anche contro il Porto). Il Barcellona arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Lione ed il Manchester United; il Liverpool invece ha battuto Bayern Monaco e Porto.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Le statistiche di Opta parlano chiaro: la squadra iberica ha vinto più partite di Champions League contro squadre inglesi (27) di quante qualsiasi altra squadra abbia fatto contro avversarie di uno specifico Paese nella storia della competizione. Attenzione, però: la situazione cambia nella fase finale. Solo una volta su quattro il Barcellona ha superato la semifinale di Coppa Campioni/Champions League contro una squadra inglese, venendo eliminato nel 1974/75 dal Leeds United, nel 2007/08 dal Manchester United e nel 2011/12 dal Chelsea. L’unica occasione in cui ha passato il turno è stata nel 2008/09 contro il Chelsea, prima di battere il Manchester United nella finale di Roma. Il prossimo sarà il 500º gol per il Barcellona in Champions League; solo il Real Madrid (551) ne ha realizzati di più nella competizione. Barcellona con l'assetto ideale e completo. Sergio Busquets al centro della mediana, Messi e Suarez in attacco con il terzo posto conteso tra Dembélé e Coutinho, con il secondo in leggero vantaggio. Difesa composta da Semedo (in vantaggio su Sergi Roberto), Piqué, Lenglet e Alba.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - I Reds sono l’unica squadra inglese ad aver vinto sul campo del Barcellona in competizioni europee, successo per 1-0 nella Coppa UEFA 1975/76 e per 2-1 nella Champions League 2006/07, segnala Opta. La squadra inglese è una vera e propria specialista nelle semifinali di Champions: i Reds, infatti, hanno passato il turno in otto delle dieci precedenti occasioni, venendo eliminati solo nel 1964/65 daIl’Inter e nel 2007/08 dal Chelsea. I Reds, dal 10 marzo ad oggi, hanno vinto tutte le ultime dieci partite giocate fra campionato e Champions. Classica formazione per i Reds, nessuna assenza di rilievo: Fabinho regolarmente a disposizione. Difesa invariata con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. In attacco il tridente composto da Salah, Mané e Firmino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. A disposizione: Cillessen, Umtiti, Sergi Roberto, Alena, Vidal, Dembele, Malcom. Allenatore: Valverde.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Gomez, Lovren, Mliner, Keita, Shaqiri, Sturridge. Allenatore: Klopp

ARBITRO: Kuipers (Olanda)