Le probabili formazioni di Barcellona-PSV - Catalani all'assalto

© foto di J.M.Colomo

Ricomincia la Champions League. Il girone B si annuncia tra i più interessanti con Barcellona, Inter e Tottenham e PSV Eindhoven. Al Meazza sfida subito ad alto rischio per l'Inter di Spalletti contro il Tottenham. Al Camp Nou, invece, il Barcellona ospita il PSV. Tre precedenti in ambito europeo tra le due formazioni: due in Coppa Uefa, uno in Champions League, risalente a più di 20 anni fa. Era la fase a gironi della Champions: sia in Olanda che in Spagna finì con un pari con identico punteggio, 2-2. Calcio d'inizio alle ore 18.55. L'arbitro è il greco Sidiropoulos.

COME ARRIVA IL BARCELLONA - Nell’ultimo turno di Liga i catalani hanno conquistato una vittoria sofferta all’Anoeta contro il Real Sociedad. Malcom e Denis Suarez sono a disposizione di Valverde che dovrebbe schierare i blaugrana con il 4-3-3 con Dembelé, Luis Suarez e Messi in attacco. Coutinho a centrocampo. Così l'allenatore degli iberici prima della gara: "Ossessione Champions per la squadra? Io non sento troppa pressione. Mi piace il fatto che i ragazzi abbiano voglia di fare bene, è una motivazione extra in campo continentale. Il PSV ha una buona squadra, giovane e preparata. Attacca bene gli spazi, soprattutto con alcuni elementi come Lozano. Servirà la massima attenzione da parte nostra".

COME ARRIVA IL PSV EINDHOVEN - Nell'ultima ara di Eredivise, il PSV ha fatto 7 gol al Den Haag dimostrando di attraversare un buon momento di forma. Out Rigo e Thomas. Sarà 4-2-3-1 per gli olandesi con Bergwijn, Pereiro e Lozano alle spalle di De Jong. Così l'allenatore degli olandesi prima del match: Se credo alla vittoria? Ovviamente, altrimenti sarei rimasto a casa. Il Barça ha grandissima qualità, non è ancora al topo della condizione fisica ma fare bene non sarà semplice. I miei ragazzi sanno che servirà grande sacrificio per ottenere un buon risultato".

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3) Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitić, Busquets, Coutinho; Dembélé, Suárez, Messi. Allenatore: Valverde.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1) Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong. Allenatore: Van Bommel

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia).