Le probabili formazioni di Bari-Pro Vercelli - Improta dal 1', dubbio Kozak

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due settimane dall'ultima volta, il Bari torna in campo al San Nicola dopo i due turni di riposo forzato per la formazione di Fabio Grosso. Prima il rinvio per neve della gara contro lo Spezia poi la sospensione della partita contro l'Avellino per la triste vicenda di Davide Astori. Quindici giorni per prepararsi al meglio per una sfida ostica ma da non fallire tra le mura amiche, i Galletti infatti nonostante le due gare in meno sono in piena zona playoff e vincendo i recuperi potrebbero anche proiettarsi nella fascia promozione diretta. Lo sa bene Fabio Grosso che non vuole abbassare la pressione intorno ai suoi ragazzi che erano reduci da un periodo positivo contro le tre vittorie consecutive contro Frosinone, Cremonese e Ternana. Chi invece ha già recuperato una delle due gare e la Pro Vercelli reduce dalla partita a due facce contro il Cesena. Primo tempo orribile per i piemontesi che poi sono riusciti a riscattarsi nella ripresa ottenendo un prezioso 2-2. La Pro non perde da più di un mese, era il 20 gennaio quando il Frosinone si impose per 4-0 provocando l'allontanamento di Gianluca Atzori ed il richiamo di Grassadonia. C'è da invertire il trend che vede la formazione ospite mai vincitrice al San Nicola e adesso diventa importante vista la deficitaria posizione di classifica. L'ultimo confronto a Bari risale allo scorso campionato con la vittoria per 2-0 dei padroni di casa grazie alle reti di Riccardo Maniero e Franco Brienza.

COME ARRIVA IL BARI - Sono tre gli indisponibili per Fabio Grosso, il tecnico biancorosso infatti non potrà contare su Berardi, Oikonomou e Salzano. Confermato lo schieramento 4-3-3 ma ci sarà una novità in attacco, ritorna infatti Improta dal primo minuto. L'ex Salernitana agirà a sinistra del tridente con Galano a destra e Kozak centravanti, il ceco però è insediato da Karamoko Cissè. Panchina per il giovane Anderson mentre Henderson sarà regolarmente in campo nella linea mediana con Basha e Tello. Davanti a Micai poi la retroguardia sarà composta da Marrone e Gyomber con Sabelli e D'Elia sugli esterni.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI - Gianluca Grassadonia dovrà fare a meno soltanto dell'infortunato Alcibiade che sarà sostituito in difesa da Berra, in gol contro il Cesena. Quest'ultimo completerà la retroguardia a tre davanti a Pigliacelli con Bergamelli e Gozzi. Novità sulla corsia destra, il tecnico dei piemontesi ritrova Bifulco che si sistema sulla destra a scapito di Ghiglione con capitan Mammarella sulla corsia opposta. In campo l'ex Ivan mentre l'altro ex Raicevic si accomoderà in panchina, sarà Claudio Morra infatti il titolare in attacco al fianco dell'esperto Reginaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, D'Elia; Henderson, Basha, Tello; Galano, Kozak, Improta. A disposizione: De Lucia, Balkovec, Diakitè, Empereur, Petriccione, Iocolano, Busellato, Brienza, Cissè, Floro Flores, Nenè, Andrada. Allenatore: Fabio Grosso.

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Berra, Bergamelli, Gozzi; Bifulco, Castiglia, Vives, Ivan, Mammarella; Reginaldo, Morra. A disposizione: Gilardi, Marcone, Konate, Jidayi, Altobelli, Paghera, Germano, Gatto, Da Silva, Pugliese, Kanoute, Raicevic. Allenatore: Gianluca Grassadonia.