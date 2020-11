Le probabili formazioni di Basaksehir-Manchester United - Rashford e Martian pronti al tris

Manchester United alla ricerca del tris. Dopo due vittorie nelle prime due partite, i Red Devils cercano il tris in terra turca. Basaksehir che è ancora a quota zero punti, fanalino di coda del girone H. Una partita che sembra avere il pronostico scontato ma le notti di Champions hanno spesso dato spazio a tante sorprese. A dirigere la partita il fischietto italiano Massa.

COME ARRIVA IL BASAKSEHIR - Turchi che dovrebbero schierarsi con un 4-3-3. In dubbio Okechukwu, Chadli,Crivelli e Mahmut Tekdemir. Sicuro assente Caiçara. In attacco Turuc, Ba e Visca. Confermato Topal a guidare la manovra.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED -Diverse defezioni anche per lo United che potrebbe perdere Telles, Bailly e Lingard. 4-3-1 per i Red Devils con Rashford e Martial titolari in avanti. Pogba a dare estro e forza fisica a centrocampo con la fantasia di Bruno Fernandes sulla trequarti.