Le probabili formazioni di Bayern-Liverpool - Diversi assenti per Kovac

Un risultato che probabilmente in pochi si sarebbero aspettati all'andata di Anfield, 0-0 tra Liverpool e Bayern Monaco. Oggi all'Allianz Arena la resa dei conti, in palio un posto tra le migliori otto d'Europa. Un appuntamento da non fallire per entrambe, la Champions League è un obiettivo chiaro visto la storia e gli organici di tedeschi e inglesi. Si sfidano i padroni di casa che hanno appena conquistato la vetta della Bundesliga contro gli inglesi che da qualche giornata invece hanno perso lo scettro di capolista senza però distanziarsi molto dal Manchester City. Super serie positiva per il Bayern Monaco che ha recuperato tutto il terreno perso dal Borussia Dortmund, sembrava l'anno no per i bavaresi che hanno risposto sul campo. Adesso Niko Kovac rimane ben saldo sulla panchina dei tedeschi che aveva traballato nei premi mesi della gestione. Non sarà facile regolare il Liverpool ma il fattore campo può diventare un alleato non da poco per Lewandowski e compagni. I Reds di Klopp proveranno ad emulare il cammino della scorsa edizioni cercando di modificare il finale, trascinati da Salah arrivarono in fondo cadendo soltanto nella finalissima contro il Real Madrid. Serve vincere all'Allianz Arena o con un pareggio con gol che garantirebbe il passaggio del turno. Sarà una partita al cardiopalma con due squadre che si fronteggeranno ad armi pari per conquistare la gloria. L'ultima sfida a Monaco in ambito europeo risale al 2001, era la Supercoppa Europa con il Liverpool corsaro in trasferta con uno spettacolare 2-3 grazie al gol decisivo di Michael Owen.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - "Se vogliamo passare il turno, dobbiamo vincere". Diretto Niko Kovac, fissa l'obiettivo per il grande match di questa sera. Potevano sicuramente arrivare meglio i bavaresi a questo scontro decisivo, numerose infatti le defezioni importanti. Ovviamente assente l'ormai lungodegente Arjen Robben al quale si uniscono Tolisso e gli squalificati Kimmich e Muller, nomi di primo piano. Il modulo sarà il 4-2-3-1 con l'ex Genoa Rafinha schierato lungo la corsia destra con Alaba sul versante opposto mentre al fianco di Hummels ci sarà Sule che ha ormai scalzato Jerome Boateng. Coppia spagnola in mezzo al campo, da una parte i muscoli di Javi Martinez e dall'altra la tecnica di Thiago Alcantara mentre James Rodriguez agirà sulla linea dei trequartisti. Titolare Gnabry mentre è in dubbio Coman, probabile l'utilizzo di Ribery al posto dell'ex Juventus dal primo minuto con Lewandowski unico terminale offensivo.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - Dal punto di vista degli uomini sta sicuramente meglio la formazione di Jurgen Klopp che ha sfidato tantissime volte il Bayern Monaco negli anni in panchina al Borussia Dortmund, incrocerà nuovamente anche Robert Lewandowski. Per i Reds non ci sarà Oxlade-Chamberlain visto il lungo infortunio e Joe Gomez. Davanti tutti disponibili, il Liverpool si affida al solito tridente con Roberto Firmino affiancato dalle frecce Salah e Sadio Mané. L'uomo d'ordine in mezzo al campo sarà Henderson con la suo fianco tanta fisicità e dinamismo con l'utilizzo dell'olandese Wjinaldum e del brasiliano Fabinho. La difesa non può prescindere da Van Dijk affiancato da Joel Matip mentre sugli esterni ci saranno Alexander-Arnold e Robertson davanti alla porta di Alisson.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Sule, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago Alcantara; Gnabry, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Niko Kovac.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp.