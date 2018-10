Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Ajax - Un dubbio negli ospiti

Si riaccendono i riflettori sulla Champions League. Non solo l'impegno della Roma, ma anche diversi match che vedono protagoniste le squadre estere e mille e più emozioni tutte da vivere. Nel Gruppo E, il Bayern Monaco, dopo la vittoria in trasferta in casa del Benfica, si appresa ad ospitare l'Ajax, reduce dal 3-0 rifilato all'AEK Atene in Olanda. Calcio d'inizio alle ore 21, arbitra il ceco Ivo Nadvornik.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO - I tedeschi sono chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta subita in Bundesliga nell'ultimo weekend in trasferta per mano dell'Herta Berlino per 2-0. Non sembrano esserci particolari dubbi di formazione, considerando anche le assenze di Rafinha, Coman e Tolisso. Il peso dell'attacco sarà ovviamente sulle spalle di Lewandowski.

COME ARRIVA L'AJAX - Gli ospiti hanno perso soltanto uno degli ultimi cinque match disputati in questo inizio di tagione e sono reduci da due convincenti vittorie contro HVV Te Werve e Fortuna Sittard. L'unico dubbio di formazione riguarda l'attacco, con Huntelaar e Dolberg a contendersi una maglia. Non sono a disposizione Bande, Cerny e Veltman.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Martínez; Robben, Müller, Thiago, Ribéry; Lewandowski. All.: Niko Kovac.

Ajax (4-3-3): Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Neres, Schöne; Tadić, Huntelaar, Ziyech. All.: Erik ten Hag.