Le probabili formazioni di Benevento-Cagliari - Coda contro Pavoletti

Fischio d'inizio domani alle 15:00.

Ultime chiamate per il Benevento che dopo ventinove giornate si ritrova ad affrontare il Cagliari al "Vigorito" dopo il ko di Firenze. I sanniti sono ancora ultimi con dieci punti all'attivo e la zona sicura dista ben quattordici punti. Il Cagliari invece di punti ne ha ventisei e cercherà in queste ultime dieci partite per sfruttare al meglio la rosa. La partita sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Meli. Il quarto uomo sarà Baroni. Var e Avar affidate a Valeriano e Posado.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - A centrocampo si registra il rientro di Viola per De Zerbi, orfano di Antei e Del Pinto. Potrebbe tornare titolare anche Sandro, in ballottaggio con Memushaj mentre in attacco si contendono una maglia da titolare i giovani Brignola e Lombardi.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Lopez deve fare a meno di due pedine importanti come Cigarini e Joao Pedro. In attacco però rientra Farias che si contende con Han la maglia da titolare per far coppia con Leonardo Pavoletti. Sulla corsia macina Minague dovrebbe prendere il posto dell'acciaccato Lykogiannis.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-3) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro, Guilherme; Djuricic, Coda, Brignola. A disposizione: Brignoli, Costa, Venuti, Billong, Gyamfi, D'Alessandro, Memushaj, Cataldo, Parigini, Lombardi, Iemmello, Diabaté. Allenatore: Roberto De Zerbi.

CAGLIARI (3-5-2) : Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Miangue; Han, Pavoletti.A disposizione: Rafael, Crosta, Lykogiannis, Andreolli, Pisacane, Cossu, Deiola, Dessena, Ceter, Sau, Giannetti, Farias. Allenatore: Diego Lopez.